El sello de la era Trump

Señor director:



El poder político enceguece y obnubila a quienes no están preparados para ejercerlo. La presidencia de Donald Trump en Estados Unidos obedeció, hace 4 años, al típico caso de un individuo que a su poder económico y social quiso sumar el poder político. El desastre de su administración nos confirmó que no era apto para ejercer ese cargo y los estadounidenses y el mundo entero pagamos caro esta presidencia.

La arrogancia, la mentira, los errores, la desidia y la polarización fueron el triste sello de la era Trump que, afortunadamente, ayer terminó. Ojalá con esta lección Estados Unidos y el mundo entiendan el peligro que encarna para la democracia el apoyar supuestos ‘salvadores’ o líderes populistas y mesiánicos que atizan la pasión política, utilizan un lenguaje incendiario y corroen la consciencia ciudadana.Julio César Vásquez Higuera

Kit preventivo

Señor director:



Si aspiramos a contener la propagación de virus que nos acecha, se hace indispensable que el Estado suministre a las clases menos favorecidas elementos de aseo indispensables como jabón, dentífrico, alcohol, geles antibacteriales, tapabocas, desinfectantes, etc., para un promedio de cinco personas por casa, en razón de que dicho sector carece de dinero para adquirirlos. Es que un simple jabón de tocador cuesta 2.000 pesos; una botella de alcohol, 8.000; un tapabocas, 2.000; un dentífrico, 8.000; los geles, 8.000; los desinfectantes, 10.000, y así sucesivamente. Y el salario mínimo solamente subió mil pesitos diarios. Entonces, ¿cómo quiere el Gobierno que la gente tome esas medidas sanitarias preventivas? Igual sucede con los desplazados y mensajeros domiciliarios, quienes ni siquiera tienen dónde lavarse las manos.Héctor-Bruno Fernández Gómez

Envejecimiento de la población

Señor director:

EL TIEMPO del 8 de enero habla del alarmante envejecimiento poblacional, que en 30 años se duplicará. Sin querer decir que tenemos que reproducirnos como conejos, no es responsable seguir en esta espiral de negación de la vida humana, visión netamente inmediatista e ideológica que está llevando a que el día de mañana queramos prescindir a toda costa del mayor de edad por ser una carga socioeconómica, y a un retroceso y desastre económico al no haber gente joven que sostenga el aparato productivo.Juan Guillermo Durán Mantilla

Bogotá

Que las vacunas nos unan

Señor director:

Las vacunas son la polémica de moda. ¿A quién vacunar primero? Como se hace en todo el mundo, a los de más edad, a los médicos y al personal de la salud que nos cuidan, a los que tengan comorbilidades, y ojalá a todos en el menor tiempo posible. Pero las vacunas están demoradas. Sorprende que entre los países con mayor mortalidad, Irán y Colombia sean los únicos que no han empezado a vacunar, y ese es un trabajo largo, costoso y complejo en un país como este. Por eso, este no debe ser tema para aprovechamientos políticos. Debe ser un asunto de unidad y de interés nacional.Dagoberto Castaño Paredes

