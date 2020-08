Acerca de una caricatura

Señor director:



La Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, como sociedad científica-gremial, tiene dentro de sus propósitos fundamentales buscar el bienestar del talento humano en salud y la seguridad de los pacientes. En este sentido se permite hacer un llamado a los medios de comunicación para que eviten publicar mensajes que afecten la imagen y el buen nombre del talento humano de la salud en el país, y que puedan generar o reforzar en el imaginario colectivo de los ciudadanos ideas que legitimen la violencia contra las personas que ejercen profesiones u ocupaciones de la salud.

Es en estos momentos, de manera fundamental, debemos propiciar la reflexión en torno a las difíciles experiencias que nos ha traído la actual pandemia, logrando entender el rol que desempeña el gremio de la salud como actor fundamental del sistema, propendiendo a la salud y cumpliendo con la obligación ética de actuar en beneficio de sus pacientes.



Es por esto que rechazamos la caricatura de Julio César González, Matador, publicada en EL TIEMPO este 15 de agosto, toda vez que entre las interpretaciones que puede tener está la de considerar que una muerte causada en un accidente de tránsito pueda quedar registrada como un caso de covid-19 debido a una acción no ética del personal de la salud.Mauricio Vasco Ramírez

Presidente de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (Scare)

Cómo cumplir los protocolos

Señor director:



Buenas noticias para algunos comerciantes en Colombia por la reapertura de sus negocios después de casi cinco meses. No solo generan trabajo, sino impuestos. Hoteles, moteles, restaurantes, teatros, cines, residencias, peluquerías, ferreterías, etc. Obviamente, guardando las medidas de higiene, distanciamiento, lavado de manos, toma de temperatura, tapabocas, tapetes, guantes, geles y demás. Me pregunto: ¿cómo se guarda el distanciamiento en el motel para tener sexo? Y no es un chiste.



En los cines habrá una silla de por medio para distanciar a los asistentes y no se venderá nada de comida, como el típico maíz pira. Otra inquietud: ¿los artistas de qué manera actuarán en vivo, grabando o rodando sus producciones? Esto no se entiende, pero alguna razón lógica existirá para aplicar la norma.Helena Manrique Romero

No exagerar

Señor director:



Ibagué es la segunda ciudad del país con mayor índice de desempleo. Los casos de covid-19 van cada día en aumento. Mi llamado es a que las autoridades municipales no agraven el desastre imponiendo comparendos a diestra y siniestra. Por ejemplo, una señora que esperaba bebé tuvo que salir de urgencia a la clínica en día de pico y placa. Fue multada y el auto, llevado a los patios. No, señores, no sean injustos con una ciudad que sufre, que tiene un desempleo rampante y espera la atención y los cuidados que merecemos como colombianos de bien.



Es lógico que debemos cumplir con las determinaciones gubernamentales, y animo a mis conciudadanos a hacerlo, pero no agraven la delicada situación económica con multas por todo.Luis Fernando Quimbayo V.

