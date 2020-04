Prolongar la cuarentena

Señor director:



Viendo lo que ha ocurrido en otros países que llevan más tiempo con la pandemia del covid-19, se hace imperioso solicitar al Gobierno no suspender la actual cuarentena, ya que donde fue corta se desbordó rápidamente la capacidad hospitalaria y los muertos se multiplicaron de forma exponencial. Que no perdamos el esfuerzo realizado hasta ahora en estas cinco semanas. Es preferible estar otro tiempo en casa y salir cuando de verdad se haya aplanado la curva de contagios y no exponer a la mayoría de la población.

En este momento la construcción no es prioritaria, salvo el caso de la creación de nuevos hospitales o de la ampliación de los existentes. Prelación tienen la industria de alimentos y la producción de bienes de bioprotección y de tratamiento de los enfermos de la pandemia. Por favor, señor Presidente, oiga a las asociaciones de profesionales del sector de la salud para no precipitarnos y provocar un masivo contagio.



Recuperar el campo

Esta pandemia obliga al mundo a reinventarse en todos los niveles. El precio del petróleo es un golpe terrible para los países productores, que basan sus economías en esta industria. Colombia no puede producir a pérdida. Entonces, hay que buscar otras fuentes de ingreso. Estas se encuentran en la industria alimentaria. Nosotros tenemos muchas frutas exóticas, por ejemplo. He ahí una de las claves, el apoyo al campo, en todos sus renglones, al mismo tiempo, con la protección de la naturaleza y, claro, de los líderes. Urge recuperar el campo. Debe el Gobierno llamar a los expertos en el sector agropecuario para pensar en el futuro.



Cumplir las normas

¿Los abrazos, los besos, el milenario y amistoso saludo de mano a dónde fueron a parar? Estos gestos, verdaderas expresiones del sentimiento humano, están desplazados y arrinconados por un letal y apocalíptico microorganismo llamado coronavirus. Para derrotarlo es necesario eliminar, no se sabe por cuánto tiempo, el deseo de abrazar, besar o estrechar la mano de nuestros hijos, nietos, seres queridos y amigos: pero, al lado de este sacrificio de amor y afecto, es necesario cumplir con las normas que los científicos y el Gobierno nos imponen, entre otras: lavado de manos, respeto a la cuarentena, guardar distancias, el uso del tapabocas. Recordemos las palabras del Papa Francisco: “Todos estamos remando en la misma barca”.



Víctima de la intolerancia

Duele que en medio de esta crisis, cuando todos bregamos a salvar la vida, y cuando hay personas dedicadas a proteger las de los demás, como los médicos y las Fuerzas Armadas, unos ntolerantes hayan asesinado al patrullero de la Policía Alberto León Suárez. Por Dios, qué falta de respeto por la vida y por la autoridad. El policía Suárez solo era un benefactor, otro miembro de la comunidad investido de autoridad que cumplía con su deber. Solo queda pedir justicia y desearle fortaleza a su familia, ante un hecho tan doloroso y absurdo. Lucila González de M.