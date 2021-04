Señor director:



El tema de la reforma tributaria dará para largos debates, y durante muchos días. Los impuestos a veces son odiosos, pero son necesarios. De ellos depende el funcionamiento del Estado. Sobre ellos hay que hacer muchas evaluaciones: oportunidad, justicia, sentido de equidad. Estamos en un momento en el que los que puedan deben contribuir en beneficio de los otros. Así funciona. Pero, claro, el Gobierno debe mirar que no se le vaya la mano en el castigo a un sector. Gravar los servicios públicos con IVA es injusto. Estos son costosos y llevan de por sí un impuesto solidario. Gravar los insumos agrícolas es cruel.

Miles de campesinos viven entre la pérdida y apenas ganan para subsistir. Gravar las pensiones es otra injusticia, pues en muchos casos no solo sobreviven ellos, sino su familia cercana. Se necesita que el Congreso estudie con serenidad y altura el proyecto, lejos de intereses políticos. Es la hora de la grandeza.Ángel María Aguilar

Dos conejos distintos

Señor director:



En la edición de EL TIEMPO (15-4-2021) publicaron una caricatura que hizo Matador, a quien felicito, sobre el conejo Ralph. Me pareció muy buena. En comparación con el testeo de cosméticos con el glifosato hay diferencias:



1. En el cortometraje documental de Salven a Ralph, producido por la Sociedad Internacional Protectora de Animales, se comenta que su familia fue usada para experimentos o testeos en pruebas cosméticas y que estos le produjeron heridas en los ojos y la espalda. Esto nos enseñó a reflexionar y tener conciencia de que en nuestro país están prohibidas estas pruebas en los animales, pues esto es muy cruel. Y nos deja una reflexión al final cuando dice: “Ningún animal debería sufrir en nombre de la belleza”.



2. Por otro lado, este herbicida trae consecuencias bien graves sobre nuestro medioambiente, la fauna, flora, los animales y hasta en la humanidad, al producir problemas de salud. La OMS la calificó como cancerígena. Muchos ciudadanos quieren decirle NO al glifosato, que causa daño a la naturaleza.Édgar Alberto Sánchez Moreno

Negocio o espectáculo

Señor director:



El deporte, específicamente el fútbol, en un 18 abril del año 2021, trastocado por el coronavirus, marcó un antes y un después en una de las competencias más vistas a nivel mundial. Florentino Pérez, empresario y presidente del Real Madrid, anunció una nueva competencia denominada Superliga Europea, la cual tendrá la participación de 12 equipos fundadores de alto nivel, donde sobresalen el FC Barcelona, Manchester City, Real Madrid CF y Juventus. Federaciones como la Fifa y la Uefa trazaron sus límites y altas penalidades para aquellos equipos y jugadores participantes en la nueva liga creada, en la que la exclusión de estos equipos de sus correspondientes ligas natales, así como la omisión de los jugadores para ser representantes de sus países en las próximas copas mundiales, son las más severas. De este nuevo panorama solo quedan dos preguntas: ¿vale más el espíritu deportivo de ver a grandes equipos disputarse la tan anhelada copa de Europa? ¿O valen más el dinero y las grandes corporaciones que la controlan?Juan José Franco Restrepo

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co