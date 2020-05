Sentido de solidaridad

Señor director:



Es bueno no olvidar, en estos tiempos de grave pandemia, que todos los que puedan seguir cumpliendo con sus obligaciones financieras, comerciales y, en general, de todo tipo, como el pago cumplido de los servicios públicos y de los impuestos, lo deben hacer, y no escudarse en que ‘como hay crisis económica y social por el coronavirus, yo me apunto a no pagar’.

Eso sería un atentado muy grave a la solidaridad y responsabilidad que todos debemos tener con nuestros semejantes y con la economía de Colombia. Ese escenario, de presentarse como damnificado sin serlo, hay que evitarlo, pues hay que contribuir a que la crisis de pagos, que en verdad se va a presentar para muchas personas, no sea más grave. La solidaridad debe brillar ante todo.Rogelio Vallejo Obando

Qué vergüenza

Señor director:



Nos enteramos de que Iván Moreno pagará su condena en su casa. Desde el plebiscito contra la corrupción, promovido por la actual alcaldesa y que obtuvo millones de votos para que los corruptos pagaran sus condenas en los penales, no tenemos noticia de un solo corrupto que esté en la cárcel. Lo anterior me permite concluir que en Colombia no hay corruptos. Colombia está aburrida de frases como ‘investigación exhaustiva’ o ‘no permitiremos, bajo ninguna circunstancia, que las ratas de alcantarilla sigan delinquiendo’.



¿Qué hacer? Los noticieros deberían ponerse de acuerdo en no contarnos lo que van a hacer los entes de control, sino que los resultados se reflejen en los dineros que efectivamente recuperen.Gabriel Remolina Ordóñez

Mantener la cuarentena

Señor director:



Después de la autorización de reabrir algunos empleos, de ejercer estrictos protocolos para empleados y empleadores, se observa un ligero aumento en la curva de enfermos y muertes por coronavirus. Los aumentos de casos positivos siguen siendo no tan altos porque el Gobierno se demora en entregar los resultados de las pruebas. Gracias a la aplicación de estrictas normas, tanto por la presidencia como por algunas alcaldías, tenemos relativamente controlada la situación.



Es un hecho. Existen muchas personas irresponsables que sin justificación laboral deambulan por las calles. Así que si queremos sobrevivir a esta pandemia, la cuarentena debe sostenerse.Rafael Antonio Córdoba Ardila

Bogotá

Confinamiento a 40 grados

Señor director:



Por la manera como la pandemia nos ha tocado, se han analizado toda clase de incidencias y consecuencias, pero una que no se ha mencionado tiene que ver con el clima, en especial las altas temperaturas que por esta época se están presentando en la costa Caribe, y muy seguramente en la Pacífica.



No es lo mismo un confinamiento a 10, 15 o 20 grados que otro a 37 o 40 grados de temperatura. Y si a eso le sumamos la mala calidad de los servicios públicos y sus altos costos, los problemas se multiplican. No hay duda de que se trata de un fenómeno de alto impacto que ni el Gobierno ni los llamados expertos han incluido en el temario o como parte del plan de mitigación que se está llevando a cabo.Wadid Arana D.

Cartagena de Indias







El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co