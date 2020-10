Señor director:



Honda consternación ha causado en los círculos académicos y jurídicos el fallecimiento del doctor Enrique Gaviria Liévano. Abogado de la Universidad Libre, se especializó en Derecho Internacional y a esa rama del conocimiento le dedicó toda una vida de estudio, hasta consagrarse como uno de los internacionalistas más importantes de Colombia, con reconocimiento internacional, como producto de sus juiciosos estudios que le merecieron la admiración de todos aquellos doctos en la materia.

Hizo una meritoria carrera en la Cancillería, en donde ocupó destacadas posiciones, hasta llegar a ser vicecanciller, a su vez que encargado de las misiones diplomáticas en Grecia, Checoslovaquia y Naciones Unidas.



Además, fue profesor universitario y tratadista de derecho internacional, cuyos juiciosos y destacados estudios están plasmados en varios libros y en cientos de artículos de revistas especializadas y de prensa.



Perteneció a las academias de Jurisprudencia y de Historia, esta última llegó a presidirla con lujo de desempeño, y la Real Academia de Historia de España lo designó como miembro Correspondiente.



En el diario EL TIEMPO ofició como columnista de temas internacionales, destacándose en sus juiciosos análisis sobre la soberanía de Colombia en San Andrés y Providencia, en donde invocó la vigencia de los tratados históricos, así como las novedosas tesis consagradas en el Derecho del Mar. A él varios gobiernos tuvieron que acudir para encontrar el fundamento de muchos argumentos dentro de la política exterior de Colombia.



Nuestro homenaje a una personalidad destacada cuyo legado engrandece, sin duda, el pensamiento colombiano.Eduardo Durán Gómez

Expresidente Academia Colombiana de Historia

Escuchar a los indígenas

Señor director:



¡Increíble! Si algo caracteriza al llamado Nuevo Mundo es el componente de los ‘pueblos originarios’ que, por la educación, han tomado conciencia de su papel en la historia del continente. Y ahora que sus líderes se reúnen en el centro del poder político, con varios argumentos se intenta evitar el diálogo constructivo de nación. Problemas que afectan al planeta como el deterioro de recursos naturales: agua, aire, etc., pueden encontrar solución en el saber ancestral que, precisamente ahora, traen los indígenas y se hace imprescindible conocer.



¿Por qué no escuchar lo que vienen a decir, de manera pacífica y civilizada?José Mauricio Duque Rueda

Televisión educativa

Señor director:



En estos tiempos de pandemia, nuestra televisión viene repitiendo las viejas novelas, y aún tienen audiencia. Eso significa que nuestra TV no ha sido mala. En cuestión de novelas, las ha habido excelentes. No olvidemos San Tropel, Los cuervos, o series como Don Chinche o Yo y tú. Pero hoy deben las programadoras, aprovechando la escasez de recientes filmaciones, transmitir materiales que signifiquen amor y respeto a la naturaleza, a los animales, o a las ciencias. Una TV educativa hace mucho bien. Los inolvidables programas de Naturalia fueron excelentes. Por ese camino es.Carmen Rosa Novoa

