Peleas en los camerinos

Señor Director:

Después de la desastrosa y dolorosa presentación de la Selección Colombiana de fútbol se ha descubierto que en el camerino se presentaron amenazas de pelea entre los jugadores, donde afloran problemas y riñas por la titularidad en el partido y por críticas al entrenador Queiroz por la forma como planteaba el partido.

Desconocíamos esas actitudes de nuestros jugadores, su falta de amor a la camiseta y, sobre todo, de respeto a millones de colombianos. La autoridad para alinear el equipo es reservada exclusivamente al director técnico.



El señor Queiroz tiene la mayor responsabilidad en estos dos pésimos partidos, evaluación que corresponde hacerla a la Federación Colombiana de Fútbol, aunque estamos seguros de que Queiroz continuará, pues no hay plata para pagarle su indemnización.Fredi Becerra Mosquera

Equidad con los pensionados

Señor Director:

Otra manera efectiva de ayudar en la reactivación económica del país es aplicar a las pensiones el mismo porcentaje que se va a hacer al salario mínimo y no el mero índice de inflación o IPC que llaman los entendidos. Aunque solo es uno o dos por ciento por encima de la inflación, este minúsculo aumento ayudará a ensanchar la demanda de medicamentos, de pañales, de radiografías, de terapias, de bonos para consultas y cirugías, de suplementos alimenticios, etc. También, porque es una manera equitativa de distribuir los recursos económicos entre toda la población, recursos que vuelven al torrente económico cuando los pensionados adquieren los medicamentos y demás insumos para su salud.



No olvidemos que la población de Colombia se está volviendo cada día más vieja, pues los jóvenes no quieren tener hijos. Raúl Gutiérrez González

Se necesita ‘optimicina’

Señor Director:

La pandemia, el huracán Iota y las derrotas de la Selección Colombia de fútbol nos llevan a los colombianos a un estado de depresión y pesimismo monumental. Si a estos tres eventos les sumamos la polarización política, hace que empecemos a buscar seriamente un líder que nos inocule con la vacuna de la ‘optimicina’ y nos lleve a buen puerto en las elecciones del 2022. Muchos de los actuales precandidatos, que saben de antemano que el pueblo no los favorecerá, deben dar un paso al costado. Quienes se sientan con las competencias y el liderazgo requeridos deben pronunciarse rápidamente. La situación no da espera. Gabriel Remolina Ordóñez

Ojalá se cumpla

Señor Director:

En diciembre del año 2010, una falla geológica causó la desaparición de Gramalote, municipio del Norte de Santander. El gobierno de la época prometió que en pocos meses el pueblo sería reubicado. Diez años después, el proyecto alcanza un 85 % de ejecución. Pueda ser que en el caso Providencia, arrasada por un huracán, no se requiera de una década para reconstruirla. El presidente Duque se comprometió a que en un plazo de cien días la infraestructura de la isla se recuperará. Amanecerá y veremos.Mario Patiño Morris

