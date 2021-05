Señor director:



Todos los días quienes tenemos un negocio hacemos industria, damos empleo, pagamos impuestos nos levantamos con la idea e ilusión de que este “en surcos de dolores, el bien germine ya”. Que cese lo horrible que nos está pasando, que reine la sensatez, que los promotores, el comité del paro y el Gobierno lleguen a un acuerdo.

Los que están sentados en la mesa, representando a los que marchan, bloquean vías y tienen paralizado el país, deberían solicitar acciones realizables y cumplibles. No pedir imposibles.

El Gobierno tiene unos ingresos, unos activos, y con base en eso diseña su política económica, social, educativa, etc. No puede, por salir del problema, prometer cosas que hacia el futuro son imposibles de cumplir. Hay que pedir y exigir lo realizable para tener una solución, y que no se convierta en lo que hoy estamos viviendo: caos, destrucción y la economía paralizada.Álvaro Sandoval Gómez

La muerte de ‘Santrich’

Algunos dirán: murió combatiendo por sus ideales. La muerte de ‘Santrich’ deja que pensar: vale la pena dar la vida por un ideal; siempre ha sido así. Pero ¿por qué categoría de ideal y cómo encarnarlo? Francamente, no creo que burlando un proceso de paz dispendioso, narcotraficando, burlando a la justicia de la Corte Suprema, ridiculizando a las víctimas de las Farc con aquel “quizá, quizá, quizá”, para al final terminar otra vez en la violencia que lo acabó atrapando, hablen bien de ese ‘ideal’ ni de sus métodos.Juan Guillermo Durán Mantilla

Ayudar a empresas y negocios

Antes que nada, agradecemos al Gobierno la buena voluntad de ayudar a las pocas empresas que quedan en pie después del desastre de la pandemia y de la destrucción de los vándalos infiltrados en las marchas. Según las declaraciones del Presidente de la República y del ministro del Trabajo, el Estado asumirá un 25 % de un sueldo mínimo en la contratación de nuevos puestos de trabajo. ¿Qué empresa de los miles que han quebrado podrán recibir ese beneficio? Esa solución, al menos por ahora, no es la que necesita un país quebrado como este. Creo que lo lógico sería que el Estado, antes que nada, les preste ayuda a los negocios, empresas, industrias, comercios, etc., que han tenido que cerrar sus puertas y fortalezca a las que han quedado en pie, para que vuelvan a ser generadores de nuevos puestos de trabajo. Lo primero es lo primero.Haydée A. Chiapero B.

Vandalismo y derechos

Por qué darle tantas vueltas a lo evidente. Las protestas civilizadas y el ejercicio de la oposición son derechos fundamentales de la democracia. El vandalismo y todo lo que atente contra los derechos civiles de los individuos son delitos de los que se debe encargar, sin dilación, la justicia. ¿No es un acto criminal el de aquellos que actúan fuera de las leyes sociales cometiendo diferentes tipos de delitos, como los de privar al pueblo de los alimentos, a los enfermos de tratamiento y a los hospitales de los insumos que se necesitan con urgencia para combatir la pandemia?

¿Entonces qué es y qué lo justifica?Ilse Bartels L.

