Reconstruir desde la educación

Señor Director:



Atravesamos un momento muy difícil. Recuperarnos de los efectos de una pandemia que aún no cede y de la crisis que se ha generado a su alrededor nos obliga a enfrentar un reto enorme, tal vez el más grande y complejo que nos haya tocado vivir: reconstruir nuestro país. Colombia nos necesita unidos, trabajando juntos para volver a hacer de ella un lugar en el que podamos vivir en paz, en el que nuestros hijos y nuestros nietos puedan abrirse espacios, encontrar oportunidades y tener un mejor futuro.

Como educadores tenemos una enorme responsabilidad en este camino de reconstrucción, pues es precisamente la educación la principal herramienta con que contamos, es la educación la que nos servirá para sembrar valores y comenzar a formar ciudadanos honestos, respetuosos, preparados para una sana convivencia. Más que enseñar a los niños los números, los colores o las formas, nos interesa enseñarles a amar, a respetar, a ser generosos, a hablar y a escuchar, a interactuar asertivamente; niños que desde ya aprendan a cuidar su entorno y a querer su país, para que más adelante se sientan dispuestos a compartir su saber y aporten a la construcción de ese futuro más amable, con el que, estoy segura, todos soñamos. Los niños no solo replican lo que aprenden día tras día, sino que nos dan ejemplo de generosidad, lealtad, solidaridad, nobleza y agradecimiento. Por ello, quienes trabajamos con niños somos grandes privilegiados y, a la vez, grandes responsables.



Juanita Casas

Redoblar esfuerzos

Señor Director:



El atentado en la Brigada 30 del Ejército, en Cúcuta, indica, como dice su editorial, que el monstruo está vivo. Y muy vivo, porque los delincuentes, Eln y otros terroristas, no se detienen, no dejan su negocio del narcotráfico y todo lo que sea autoridad que los persiga es el gran enemigo para ellos. Y no olvidemos que a menudo el Gobierno les da grandes golpes y eso les duele. Por eso no se puede bajar la guardia. Y si les molesta el apoyo de Estados Unidos, este se debe redoblar. La colaboración binacional debe fortalecerse.



Pedro Samuel Hernández

Condenados por blasfemia

Señor Director:



Más de mil personas están en la cárcel en Pakistán como consecuencia de la aplicación de la ley contra la blasfemia. Entre ellos hay dos cristianos, una mujer y un varón, Shagufta y Shafqat, sentenciados a muerte. Hace ocho años fueron acusados de enviar mensajes blasfemos al teléfono de un imán. Todo indica que alguien usó una tarjeta SIM en su nombre y urdió un plan para encausarlos injustamente. Las condiciones de vida de estos dos prisioneros son muy duras. Más aún, porque en el caso del varón, Shafqat, sufre una parálisis que le impide moverse, lo que le causa úlceras y llagas que nadie cura porque carece de atención médica.



Enric Barrull Casals

Girona (España)

