Rodear a la Selección

Señor director:



Me gustó una declaración del técnico de fútbol Jorge Luis Pinto en el sentido de rodear al técnico de la Selección Colombia, Reinaldo Rueda. Pinto, palabras más, palabras menos, dijo que hay que apoyarlo y eso lo deben hacer los demás técnicos y los dirigentes; que se le debe facilitar su trabajo, que es un técnico que conoce a los jugadores. Que se lo puede criticar, claro, pero con respeto, con crítica constructiva.

Muy bien, pues aquí para destruir estamos listos. La Selección es de lo poco que nos une, nos convoca, nos sirve de estímulo, a la vez que sirve de esparcimiento en estos tiempos de miedo, tensión y dolor. Ojalá los jugadores entiendan la enorme responsabilidad que tienen con su país y con su gente.José Francisco Piñeres

¿No sería mejor ayudar?

Señor director:



Ante el panorama nacional actual, con todas las dificultades y retos que enfrentamos los ciudadanos y quienes tienen en sus manos las decisiones y el manejo de las distintas crisis que se van presentando, ¿no sería mejor decidirnos a ayudar, a unirnos, en lugar de cuestionar, criticar y culpabilizar al otro, amenazando con mociones de censura, con destituciones, con todo aquello que no aporta soluciones?

¿Será que llegará el momento en que partidos políticos y sus representantes, gobernantes y congresistas que se oponen los unos a los otros con tanta negatividad y en un ambiente tan oscuro decidan colaborar, exaltar lo bueno del otro, plantear alternativas?Leonor Botero

Inequidad en aumentos

Señor director:



Una verdadera bofetada a trabajadores y jubilados del país es el desequilibrio de los porcentajes de aumento salarios: congresista, 5,5%; salario mínimo,

3,5 %, y jubilados, 1,49 %. Eso dice mucho de la insensibilidad del Gobierno ante las injusticias salariales y la falta de sensibilidad social de los ‘padres de la patria’. No hay ninguna justificación para que esta inequidad y este abuso puedan ser aceptados sin un profundo sentimiento de rabia e indignación. Estas afrentas a los trabajadores y a quienes hemos aportado largos años al Estado para una jubilación justa a la larga tiene consecuencias sociales que terminan en los populismos que ya conocemos. Y los ‘honorables’ beneficiados, con increíbles aumentos, siguen callados.Haydée A. Chiapero B.

‘Los aretes de la luna’

Señor director:



Este lindo bolero que desde hace muchas décadas hemos venido escuchando lo popularizó una de las voces cubanas más reconocidas, como ha sido la de Vicentico Valdés, nacido en la ciudad de La Habana hace un siglo, un 10 de enero de 1921. Pero Vicentico Valdés no solo nos deleitó con ese bolero, sino también con Una aventura y los alegres y bailables Lindo Omelenkó y Yo no soy guapo, todos con la Sonora Matancera. Además, entre su gran repertorio hay que señalar Plazos traicioneros y el conocido porro colombiano El año viejo, con la orquesta de René Hernández. Es placentero recordar este memorable centenario en la figura de Vicentico Valdés, que dejó un legado de canciones que todavía hoy seguimos escuchando y siguen deleitándonos.José Portaccio Fontalvo

