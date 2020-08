Desarrollar la reforma rural

Señor director:



Es fundamental y urgente que se desarrolle, ojalá a más velocidad, la Reforma Rural Integral, que fue pactada en los acuerdos de paz de La Habana. Faltan más de 54 billones de pesos para ejecutarla y no es fácil en estos momentos, pero esta es la médula de la reforma social campesina; estos son realmente los cimientos de la paz, como dice su editorial de este miércoles.

El campesino está siendo acosado por muchas fuerzas oscuras, los excombatientes están siendo asesinados o presionados para volver a las armas. Por ello, el Estado debe llegar con presencia efectiva, con planes serios o con toda la presencia institucional.



Hay que titular la tierra, devolvérsela a sus legítimos dueños. Y en todo caso cumplir los acuerdos, que, en realidad, ya están avalados por casi todos los colombianos. Y, por favor, seguir combatiendo las bandas criminales, que quieren volver a sembrar el terror con masacres y desplazamientos.José Francisco Piñeres

Saber elegir

Señor director:



Si según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Procuraduría no podrá destituir a los elegidos por el pueblo; ahora, en la práctica, ¿quién lo hará?



El país sabe que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes no funciona debidamente y que si no investiga ni destituyen ineptos, mucho menos corruptos. Así, la ineptitud, desidia y corrupción en el ejercicio de cargos públicos de elección popular podrán seguir de francachela y comilona, campeando. Es imperativo que el pueblo colombiano, priorizando el interés patrio, agudice su capacidad autónoma de razonamiento y discernimiento político para lograr mayor asertividad en la elección de mandatarios y legisladores meritorios, honestos y competentes.Luis Iván Perdomo Cerquera

Bogotá

‘Bésame mucho’

Señor director:



Ese es el título de un hermoso bolero escrito hace 80 años por la gran compositora Consuelo Velázquez Torres, nacida en Ciudad Guzmán, estado Jalisco, un 21 de agosto de 1920, hace 100 años. Desde los 4 comenzó su interés por la música y por escribir poesías.



Después de haberse graduado en la Escuela Normal de Música se consagró como pianista concertista, siendo nombrada de inmediato profesora de piano del mismo establecimiento.



Ingresó primero a la Orquesta Sinfónica Nacional y posteriormente a la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam). A esa edad, y sin haber experimentado un momento romántico, escribió ese bolero que hoy en día ha sido grabado por los cantantes más afamados en varios idiomas, incluidos los Beatles.



Entre los diversos galardones obtenidos se destaca el que le otorgó la Organización de las Naciones Unidas, (ONU). Pero además, Consuelo Velásquez escribió otras composiciones como Amar y vivir, Orgullosa y bonita, Cachito y Yo no fui, dentro de su inmenso repertorio.



Saludamos a esta gran compositora y pianista en su centenario.José Portaccio Fontalvo

