Las pensiones son intocables

Le solicito publicar el siguiente correo, para refrescarles la memoria al Presidente y el ministro de Hacienda sobre el impuesto que quieren aplicar a las pensiones. “Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenados de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho”. “En materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos”.



Estas normas vigentes señalan que las pensiones deben mantener su poder adquisitivo constante y equitativo, para brindar a los pensionados mecanismos de protección de sus ingresos similares a los que el derecho laboral consagra para los asalariados.Luis Fernando Acero Góngora

Defender la Amazonia

Excelente la crónica del director de cultura (EL TIEMPO 10/4/2021) sobre la exposición denuncia del artista Miguel Ángel Rojas en el Mambo, disponible virtualmente. Es un valiente llamado a la consciencia, evidenciando el triste panorama de nuestra Amazonia, tesoro de megadiversidad y pulmón del mundo. La alucinante codicia por el oro y la cocaína, causantes de la incontrolable deforestación, es un ecocidio continuado del cual son directamente responsables los narcotraficantes sin ley y ganaderos inescrupulosos. La mafia explota a los indígenas y campesinos que se convierten en raspachines para su subsistencia. Según reportes de fuentes actualizadas, en municipios como La Macarena, Uribe, Mesetas y Mapiripán las cifras van en aumento; y la situación en los parques nacionales es alarmante. Debe ser un propósito nacional la conservación de la mayor fábrica de oxigeno del planeta.Campo Elías Ardila Cardozo

¿Cuánto vale fumigar?

El jueves pasado publicó EL TIEMPO que la Anla aprobó un plan para volver a fumigar con glifosato. Coincidió con una entrevista de La W Radio al exsenador Galán, a propósito también de las fumigaciones con glifosato. Dijo el exsenador que erradicar una hectárea de coca con glifosato cuesta 70.000 dólares, la bicoca de aproximadamente 260 millones de pesos por hectárea. ¡Qué despropósito! Soy agricultor de caña en el Valle, y el glifosato es usado para terminar de madurar la caña en su proceso de producción de azúcar.



Y hoy en día madurar una hectárea de caña en el Valle cuesta unos 65.000 pesos, que incluyen el valor de un litro de glifosato, 20.000 y 45.000 el costo del vuelo de la avioneta. Sería muy interesante pedirle al exsenador Galán que desglosara el costo de los 70.000 dólares. O que la Unidad Investigativa de EL TIEMPO lo pudiera averiguar. Pagar esas cifras sería un robo.Hernando Flórez Caicedo

Cali

Un esfuerzo de todos

El covid es cruel. Mata, empobrece, arruina e inclusive divide a la sociedad. Las medidas para enfrentarlo son duras, y muchos ya no dan más, pero se deben hacer grandes esfuerzos por parte de todos. La ayuda estatal a los que lo necesiten, la ampliación de las UCI, aligerar la vacunación y hacer cumplir las medidas son claves.Carmen Rosa Novoa

