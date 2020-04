Regreso al campo

Señor Director:



Desconozco la cifra actualizada de cuánta tierra esté aún en poder del Estado: ¿centenares de miles de hectáreas? Sabemos que la cifra de desplazados del campo a las ciudades es millonaria. Algunos hablan de más de 6 millones, otros calculan 10 millones.

Estos desplazados por la violencia y el conflicto armado han llegado, en su mayoría, a engrosar los cinturones de miseria en las zonas urbanas, y muchos deben ganarse el sustento en el rebusque o trabajo ‘día a día’. ¿No sería este el momento apropiado para ubicar a quienes lo deseen de esos marginados de nuevo en el campo, adjudicándoles parcelas, herramientas, asesoría y garantizándoles la supervivencia hasta la cosecha, o creando grandes cooperativas agrícolas? Esta sería una solución realista y duradera, y, de contera, se descongestionarían las ciudades y se disminuirían la presión social y la violencia.Carlos A Trujillo Restrepo

Autonomía a los alcaldes

Señor Director:



Como es inminente y necesaria la prolongación de la cuarentena a partir del 27 de abril, en vista de que en más del 60 % de los 1.122 municipios que conforman el territorio nacional no tienen personas infectados con el coronavirus ni hay aeropuertos ni medianas o grandes industrias, el Presidente de la República debería, por medio de un decreto, delegar o dar autonomía para que cada alcalde en su municipio defina si fija o no días de cuarentena, respetando, en todo caso, las instrucciones que fije el primer mandatario en relación con las áreas o sectores donde obligatoriamente se debe continuar con el aislamiento, como en escuelas, colegios y universidades y aquellas otras que por su vulnerabilidad también sean susceptibles de continuar cobijadas por esta medida. Ello permitiría que gradualmente el país vaya entrando en el proceso de producción de bienes y servicios y que el impacto de este virus no fuera muy fuerte para la economía colombiana.Fredi Becerra Mosquera

Reducción del Congreso

Señor Director:



La reducción del cuerpo legislativo no solo debería ser en cantidad, sino en sueldo y prerrogativas. No creo que su salario pase de 20 sueldos mínimos. Esto debe hacerse mediante un referendo. Y si esto llega a suceder, que las víctimas del conflicto tengan representación. Es inconcebible que valga más un victimario que una víctima. Sé que es difícil de llevar a feliz término, pero principio tienen las cosas.Jaime Vanegas Cantor

No gravar las pensiones netas

Señor Director:



Estoy de acuerdo con el impuesto solidario decretado por el Gobierno, pero sobre las pensiones, se deben tener en cuenta las cargas preexistentes que las gravan y disminuyen ostensiblemente: el 12 % a la salud, el Fondo de Solidaridad, cumplimiento de obligaciones alimentarias, préstamos que se están pagando, etc. En consecuencia, solicito que el impuesto de solidaridad grave el valor de la pensión que realmente sea recibido por el pensionado, y no la que nominalmente o en bruto determina Colpensiones o los Fondos de Pensiones.Soffy Mónica Uribe Gómez

