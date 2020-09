La bestia siempre vive

Señor director:



Albert Camus escribió La peste en 1947 en la ciudad de Orán (Argelia): 8.500 kilómetros y 73 años nos separan del Orán de entonces. Sin embargo, Camus desde allá y desde aquel año describió la pandemia de covid-19 que nos ha azotado en los últimos meses. ¿Nada que ver? Cito: “La verdad es que no sabemos nada de todo esto... todos los comercios tenían las cortinas echadas... los medios de lucha contra la peste eran insuficientes... se tuvo la idea de aislar ciertos barrios y de no dejar salir de ellos más que a los hombres cuyos servicios eran indispensables... la peste se encarnizaba más con todos los que vivían en grupos... institución del toque de queda... los servicios fúnebres habían sido suprimidos en la iglesia... la peste desorganizó toda la vida económica y produjo un gran número de desocupados... habían exigido que los miembros de una familia fuesen aislados unos de otros... la palabra ‘novedad’ había perdido todo sentido... la historia de las epidemia señala imprevistos rebotes... nadie, nadie en el mundo está indemne de la peste...” ¿Algo que ver?Ghislaine Ibiza

El regreso al colegio

Señor director:



Muy interesante el análisis de su editorial (31-8-2020) sobre el regreso a clases de los niños, niñas y adolescentes, en el cual se invita a pensar en un retorno a las aulas dejando de lado los temores, teniendo en cuenta experiencias de otros países desarrollados. Lo que pasa es que en nuestro país, entre otras deficiencias, los salones de clases no cuentan con ventilación ni luz natural; son salones construidos en la década del 50 y 60, colegios con baterías de baños escasas y deterioradas, salones de 50 y 60 metros cuadrados, colegios que se sostienen con un mínimo de recursos, en muchos de los cuales no hay dineros para la compra de elementos de aseo.



En fin, qué bueno que el ministerio y demás autoridades se dieran una vuelta por los colegios públicos para que vean el abandono y la desidia en que se encuentran la mayoría de las instalaciones físicas de escuelas u colegios. El Gobierno Nacional debería haber aprovechado este tiempo para adecuar los colegios con lo que se requiere.Henry Sarabia Angarita

‘Tapaboca-nariz’

Señor director:



Es preocupante el mal uso que en general la gente hace del tapabocas, falla que necesita corrección inmediata en esta nueva fase de apertura casi total. Tal vez las personas literalmente han seguido el nombre que se le ha dado a este elemento protector. Es necesario que la gente entienda que la mayor vía de contagio de la enfermedad es la nariz y no la boca, así que los medios deberían llamar al tapabocas por su verdadera función: ‘tapaboca-nariz’.Gustavo Hernández Boada

Cosecha cafetera

Señor director:



A propósito del editorial sobre la magnífica cosecha cafetera en medio de la tragedia de la pandemia, ¿soñar con los miles de hectáreas de narcocultivos convertidas en cultivos de café podría convertirse en una posible realidad?Ilse Bartels L.

