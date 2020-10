Señor director:



Un adiós para siempre al inolvidable ateo Joaquín Salvador Lavado Tejón, Quino, quien murió a los 88 años en Argentina, donde había nacido un 17 de julio. No solo es el padre de Mafalda; también, de Susanita, Miguelito y Guille, etc., porque creó una familia a través de la historieta, el humor, la ironía, la intelectualidad, el sarcasmo y la filosofía infantil contestataria, en personajes espontáneos como su hija mayor, Mafalda. Quino terminó de dibujar a Mafalda en 1973, historieta que inició en 1964.

Este inteligente personaje jamás morirá, porque su mensaje está condensado en la sátira democrática en un ser de tan solo 8 años que dijo: “¿Qué importan los años? Lo que realmente importa es comprobar que, a fin de cuentas, la mejor edad de la vida es estar vivo”. Gracias, Quino, hipocorístico de Joaquino, gracias.Helena Manrique Romero

A Quino

Hoy el mundo triste va

al conocer tu partida.

Nos duele tu despedida

con destino al Más Allá.

Mafalda ya no nos da

sus palabras de humor fino;

va triste por el camino

y llora en vez de cantar

porque no puede encontrar

al inolvidable Quino.Hugo Álvarez

Un buen columnista

Señor director:



Al terminar de leer la columna de Carlos Castillo, la cual siempre ha sido un aporte para el análisis social y político de nuestro país, veo con tristeza que es la última que escribe y publicará.



El periódico contaba con un periodista de opinión de gran calidad, buen analista, objetivo y con una mirada en la que anteponía el bien de nuestro país sobre los intereses políticos o económicos de tantos personajes que forman parte de la dirigencia colombiana. Siempre tenía una visión desapasionada, sin fanatismos, observando la realidad con objetividad, lo que era una guía importante para nosotros sus lectores.Carlos Tavera Gutiérrez

‘Querer es poder’

Señor director:



El enunciado del acontecer en la parte esencial de la pandemia y sus alternativas, así como el trabajo para afrontarla ya están dados. Nos toca concretar, para menguar y asegurar una salida del túnel. En el campo hay una gran oportunidad que nos permite, mediante la asociación, adelantar trabajos integrales (siembra, recolección y comercialización), entre los pequeños aparceros.



Los líderes del campo, de las micro y medianas empresas, los jóvenes manejadores de las tecnologías, unidos, con el aporte del Ejecutivo en todos sus niveles, deben prender motores, para mostrar que ‘querer es poder’.



Ejemplo aplicable, en las ciudades, con el apoyo de las asociaciones de industrias, comercios, academia y gremios, pues todos somos todos, sería organizar un concurso por regiones, a nivel nacional, en el que los emprendedores mostrarían sus iniciativas y realizaciones. Ideas para evaluar y, si son aplicables, obrar en consecuencia.Hugo Artunduaga Salas

