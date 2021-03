Que no se pierda la comida

Señor director:



Vi hace unos días la noticia, triste, por lo demás, de que en el municipio de Repelón, Atlántico, se estaban perdiendo unas 600 toneladas de yuca. El dilema para los campesinos, como siempre, es venderlas a pérdida. Ya se sabe que los intermediarios están listos siempre, y que el que menos gana es el que mayor esfuerzo ha tenido que hacer, como es el agricultor.

Hace poco, los paperos de Boyacá y Cundinamarca sufrían para que les compraran las cosechas en inclusive salieron a vender a las carreteras. ¿Así cómo incentivar la productividad agrícola de cultivos lícitos? Y pensar que mientras los alimentos se pierden, en las grandes ciudades muchas personas se tienen que acostar sin comer... Algo tiene que hacer el Gobierno para asegurar que no se pierdan las cosechas, que no se llegue a la tristeza de que nuestros campesinos pierdan y no sepan qué hacer con ellas.José Francisco Piñeres

Bicicletas y vías para todos

Muy interesante su editorial del sábado 27 de febrero. Bienvenidas las ciclorrutas, pero diseñadas y construidas al estilo Peñalosa. Pero quitarles carriles a la calle 13, la carrera 7.ª o la NQS, solo como algunos ejemplos, raya con el autoritarismo y atenta contra la convivencia. Tapar un hueco abriendo otro no tiene sentido. Bogotá, a diferencia de capitales europeas, es una ciudad extensa y en ella llueve buena parte del año; no todo el mundo puede usar la bicicleta permanentemente, algunos necesitamos el carro por la edad, el estado de salud o los negocios que desarrollamos.



Y los domingos y festivos, Bogotá cierra sus calles y garantiza un entorno seguro para el deporte; sin embargo, la estrecha y congestionada vía a La Calera se llena de bicicletas. Allí no hay bermas y el espacio se comparte entre buses, camiones, carros, caballos y las bicicletas. Cada que utilizo esa vía pido a Dios que no se vaya a quedar sin frenos un SITP, como ya ha pasado en otras zonas, y arrase con los cientos de ciclistas que por allí transitan. Con sentido común, se prohibiría esa práctica hasta que se construya una ciclorruta para garantizarles la vida e integridad a los deportistas.Luis Alberto Ordóñez Rubio, Ph. D.

Proyectos de investigación

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación informa que el año pasado se giraron 1,08 billones de pesos para financiar 290 proyectos de investigación en las 6 regiones en que está dividido el Sistema General de Regalías (SGR). Esta es una buena noticia para el país. Sin embargo, la sociedad no conoce en qué consiste cada uno de estos proyectos. Sería necesario que se le diera una alta difusión para que los diferentes estamentos conocieran los objetivos de cada uno: su costo, su duración, ejecución y su evaluación. Paralelo a esto, es importante que el Ministerio de Educación Nacional estudie la necesidad de suprimir aquellas carreras que hoy no tienen demanda en el mercado laboral y sí son una frustración mental y económica para alumnos y padres de familia, al no conseguir empleo al graduarse. En cambio, fomentar las carreras del futuro, las cuales el Gobierno colombiano debería financiar y apoyar a la mayor brevedad.Fredi Becerra Mosquera

