Por los más vulnerables

Señor director:



Los estudiosos dicen que los próximos días son cruciales para Colombia en el sentido de que el número de infectados por el covid-19 será mayor, y, por lo tanto, más gente en cuidados hospitalarios y, Dios no quiera, muchos más muertos. Mucha gente no tiene conciencia de ello ni de la cantidad de personas que fallecieron en otros países por no actuar a tiempo.

Están muy bien las medidas que se toman en las grandes ciudades, pero yo pido al Gobierno que no abandone a los más vulnerables, como, por ejemplo, a los habitantes del Amazonas, en especial las comunidades indígenas. O a las de La Guajira, o en Buenaventura, en Tumaco. Igualmente en Cartagena, en las zonas más pobres. Allí se deben enfocar las prevenciones, o el Estado, mejor, con todas las medidas y las ayudas económicas y sociales. Si hay que cerrar zonas, que se haga, pero que no vayamos a tener tragedias anunciadas.Lucila González de M.

Bogotá

No nos podemos confiar

Señor director:



No podemos asegurar que el coronavirus Sars-Cov-2 genere anticuerpos protectores e inmunidad, como ocurre con otros virus. De ser esto un hecho, no tendríamos que preocuparnos tanto. Una cosa es que los anticuerpos que produzca la respuesta inmune del organismo sirvan como marcadores para permitir hacer diagnóstico; de hecho, las pruebas rápidas en sangre los miden, otra cosa es asegurar que estos sean protectores efectivos para evitar reinfecciones, y de serlo, tampoco se sabe por cuánto tiempo ejerzan tal efecto. Son demasiadas incógnitas. Con este nuevo virus hay más preguntas que respuestas, pero por ahora lo único que nos queda es desconfiar, pensar que esto sigue y no bajar la guardia, mantener la disciplina de distanciamiento social y barreras de protección.Gonzalo David Prada

Internista neumólogo

Estafadores en pandemia

Señor director:



Los estafadores siguen en su nefasta tarea. El delito electrónico ha crecido en esta pandemia. Hemos conocido que muchos pensionados reciben una llamada para preguntarles sobre su situación económica e, inclusive, los timadores les ofrecen el servicio de retirar y entregar el dinero de su mesada, y llegan al descaro de solicitarles la clave de su cuenta bancaria. Se sabe que esa clave, y cualquiera de una cuenta bancaria, no se debe suministrar a nadie, menos por vía telefónica. Hay que hacer campaña para que nadie caiga en esa trampa. Y que se persiga a los delincuentes.Jorge Giraldo Acevedo

Una conclusión

Señor director:



El confinamiento ha servido para cuidarse, pero además para ayudar a los hijos en más de una tarea. En la más reciente, me correspondió ayudar a mi hijo a realizar un ensayo sobre la teoría de las especies de Charles Darwin. Mientras recopilaba la información me encontré un artículo en el cual unos científicos demostraban que poseíamos coincidencias impresionantes con el genoma de los ratones en casi un 99 por ciento ¡Ahora entiendo! Wadid Arana D. - Cartagena de Indias







