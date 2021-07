Cicatería vial

Señor director:



Es el nombre justo para calificar todo lo relacionado con la infraestructura del transporte en nuestro país. Cicatería en el ancho de los carriles, de los andenes, de los retornos, de los puentes, de las señales del tránsito y de la administración del sistema: vehículos automotores, ciclistas, motociclistas, mezclados sin regulación alguna; oficinas de tránsito y trámites interminables; la policía correspondiente, que no colabora sino para multar. Al igual para quienes construyen y permiten el uso de las orejas viales, para construir a su alrededor grandes almacenes de cadena, clínicas, compra venta de vehículos, etc., y obstruir el flujo del tránsito.

Se requiere un esfuerzo de los diseñadores viales, de los que construyen los proyectos y de quienes los financian y los autorizan, para que Bogotá sea una ciudad amable y ejemplar para sus habitantes y visitantes. Ejemplos, miles. Qué pena la entrada y salida del llamado aeropuerto internacional El Dorado, es el paso por un peaje cualquiera.Ing. Jorge Ladrón de Guevara

Guerra de trinos

Señor director:



Se ha levantado una nueva polémica entre la alcaldesa de Bogotá y los que ella señala como culpables de los desmanes, la tensión y ferocidad que se viven cada noche en la capital y que ya tienen visos de brutalidad, tanto de un bando como del otro. La violencia ahora verbal se traslada de las calles a los trinos y a los medios de comunicación, mientras los ciudadanos vemos con estupor que se buscan culpables entre unos y otros, pero sin que nadie señale la clave para poner fin al atropello del que hemos sido víctimas desde hace ya dos meses y que nos tiene agotados, deprimidos y desesperados. ¿Lo adecuado no es acaso buscar la solución a esta barbarie, antes de señalar quién ha sido el causante? Debe haber ejemplo de calma y serenidad. ¡Alto el fuego!Dalia Valero

Ley antivandalismo

Señor director:



La propuesta del Gobierno de una ley antivandalismo genera inquietudes. ¿Acaso todas las acciones delictivas en los dos últimos meses en las principales ciudades no están tipificadas en el Código Penal colombiano? ¿Supone la proposición del Gobierno que el vandalismo está permitido en Colombia? El país tiene un exceso de leyes en todos los temas. El problema es que no se cumplen o se interpretan de acuerdo con las necesidades de cada usuario, porque tristemente hoy nuestra justicia pareciera ser de plastilina, fácil de moldear.Mario Patino Morris

Solidaridad con los médicos

Señor director:



Muchos profesionales de la salud han fallecido durante el tiempo que llevamos de esta terrible pandemia, dejando familias padeciendo el dolor de sus ausencias. Además, con más de una obligación económica para los sobrevivientes. En el Congreso nadie se ha solidarizado con esa tragedia, porque hay asuntos mucho más relevantes, como, por ejemplo, lograr ampliar las nóminas de las ‘ías’, no precisamente para acabar con la corrupción, sino para ampliar más el hueco fiscal.Wadid Arana D.

