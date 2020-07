La inactividad de Bioenergy

Señor director:



Los colombianos, inmersos en los temas de la pandemia, no hemos asimilado el impacto de la crisis en la planta de etanol Bioenergy, un gran esfuerzo agroindustrial en la altillanura del departamento del Meta que naufraga en medio de la necesidad de su funcionamiento.

Colombia demanda al año 726 millones de litros de etanol carburante para mezclar con la gasolina y produce localmente 450 millones, procedentes de la caña de azúcar. Los restantes 276 millones, procedentes de maíz, debe importarlos de EE. UU., donde es un 40 % más barato por los subsidios a este grano. ¿Por qué no podemos manejar las variables económicas que nos hacen poco competitivos y, a la vez, dependientes del mercado internacional?



El día que haya una crisis en la producción de maíz en ese país, sufriremos y pagaremos las consecuencias de la falta de política de cobertura para los requerimientos nacionales. Seremos otra Venezuela, pero vamos a satisfacer la inmensa voracidad de un sector minoritario al que no le importa el desarrollo local, sino la solidez de sus bolsillos.Carlos Julio Bonett Locarno

El sacrificio del personal de la salud

No veo las cifras del personal de la salud que ha pagado con sus vidas o ha sufrido el coronavirus en nuestro país. Seguramente hay un buen número de familias de estos valerosos profesionales en duelo. El último fue el médico Heandel Rentería, en Chocó. Paz en la tumba de este joven galeno que trabajaba con dedicación y mística en una de las zonas más deprimidas y olvidadas por los gobiernos durante muchos años.



Gracias a todos los que se dedican a salvar vidas. Ellos realizan el trabajo más humano y respetable del mundo. Ojalá después de esta crisis de la humanidad los tengan más en cuenta.Lucila González de M.

El racismo sigue

En Estados Unidos, el pueblo se manifestó celebrando el 155.º aniversario de la abolición de la esclavitud. Sin embargo, la triste realidad es dramática: el racismo, la opresión y la violencia siguen clamando justicia en todo el mundo. La insensatez, soberbia y falta de humanidad continúan siendo el pan de cada día. Ante Dios todos somos iguales, pero lo cierto es que se sigue abusando de los ciudadanos de raza negra, los afrodescendientes, indígenas y líderes sociales. Lo vemos palpable en nuestro país: el departamento más olvidado y pobre es el Chocó, pero el Estado y la sociedad continúan impasibles, privilegiando a quienes desprecian a sus hermanos más vulnerables.Campo Elías Ardila Cardozo

Que sea de trocha ancha

Por las noticias del 25 de junio nos enteramos de que el presidente Duque firmó el contrato para la construcción del tren entre Facatativá y Bogotá, lo cual nos alegra a todos. Ojalá los técnicos o asesores e interventores exijan que el tren sea por vías de trocha ancha, pues de lo contrario no estaríamos haciendo nada objetivo, construyendo sobre un enrielado que tiene más de 50 años. Gabriel Vanegas Cantor





