La hora de la JEP

Señor director:



La semana pasada, el país fue sacudido por una determinación contundente de la JEP: atribuirle al antiguo secretariado de las Farc su responsabilidad en el cautiverio inhumano de más de 20.000 personas.

El reto y paso histórico que realizó este sistema de justicia transicional es una oportunidad más que se nos entrega a los colombianos para conocer lo sucedido en el conflicto armado, y confiar en el desempeño de nuestras instituciones. No hay que olvidar la búsqueda de la verdad y la justicia de este organismo. Estableció el precedente histórico de condenar ante un tribunal los crímenes atroces de una exguerrilla que hoy pide perdón y se compromete a aportar a la construcción de un país en paz.



Es de esperar que los autores de estos actos reconozcan su responsabilidad en ellos y demuestren su verdadero compromiso con el país en el que todos queremos vivir: un país en paz.Carlos David Suárez Cabrera

Freno a las revocatorias

Señor director:



Me parece oportuna la decisión de la Registraduría de suspender los trámites de la revocatoria de los alcaldes. En este momento, cuando tenemos que estar lo menos expuestos al contagio, sería un gran riesgo para todos la recolección de firmas. Además, cuando estamos en una gran crisis, buscando recursos, gastar unos 200.000 millones es exagerado. Pero, asimismo, qué alcalde ha podido cumplir su programa, cuando de entrada debió enfrentar la crisis en salud, en ayudas, en estrategias frente al covid-19. Tenemos que ser conscientes y tener consideración con el país y sus necesidades. Esto lo entendería y la gente, y ninguna revocatoria prosperaría.Ángel María Aguilar

‘Negrita’ y su autor

Señor director:



Esta popular danza colombiana del compositor boyacense Luis Dueñas Perilla fue grabada en los años 50 por el ya desaparecido dúo Garzón y Collazos. Dueñas Perilla había nacido en Somondoco un 2 de febrero de 1921, hace un siglo. Hoy rememoramos su ilustre nombre como uno de los grandes exponentes de nuestro folclor musical andino. Además, es el autor de los bambucos Bajo la luz de la luna y Adorado tiplecito. Hoy, en su centenario, es justo rendirle un homenaje a su memoria.José Portaccio Fontalvo

Desaseo en La Boquilla

Señor director:



Con tristeza y preocupación, caminando por esta gigantesca playa que, según entiendo, es administrada por los raizales de La Boquilla, veo que nada mejora en cuanto al desaseo, la circulación y el parqueo de carros y motos, la proliferación de vendedores ambulantes que en nada contribuyen a la recolección de basuras. Solo vemos grupos de hombres y mujeres de la zona a la espera de que salga alguien a quien ofrecerle un masaje o una carpa en alquiler. Qué bueno sería que la Alcaldía de Cartagena creara una entidad que educara y guiara a los habitantes de la zona para acabar con esa desidia. Hay muchos ejemplos de cómo mantener esos espacios turísticos, como vemos en México, en España, donde el aseo y el orden son notorios.Hernán Chaparro Plazas

