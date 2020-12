Señor director:



Me refiero a su editorial ‘Celebrar con prudencia’ (1-12-2020). Cuidarnos en esta Navidad es “vital”, como lo dice justamente. Pero no hay cultura ciudadana, ni conciencia ni autoridad suficiente para controlar tumultos. Lo vimos estos días en San Victorino. La gente parece olvidar el peligro que vivimos.

Es una tarea de todos y de cada uno. Pero es el comercio el que debe hacer un mayor esfuerzo para cumplir los protocolos, pues de ello no solo depende la vida de la gente, sino que –ojalá nunca nos pase– si llegase a haber un rebrote, podría llegarse a tener que cerrar algunos sectores. Toca hacer grandes esfuerzos por cuidarnos, no hay que relajarnos. Podemos disfrutar sin desbordes peligrosos.José Francisco Piñeres

¿Quién nos defiende?

El juez del Juzgado Quinto Laboral de Bogotá, quien prohibió a la Policía el uso de gases lacrimógenos durante las protestas, no se ubica en Colombia, donde muchas de estas se han caracterizado por el vandalismo, por la destrucción del mobiliario urbano, de las fachadas de los edificios tanto privados como públicos, por la agresión hacia los miembros de la Fuerza Pública y el ataque a vehículos particulares. ¿Todo esto no le dice nada al juez? ¿A quiénes tenemos que acudir para que preserven el orden público? Esa prohibición desconoce la misión dada a la Fuerza Pública por la Constitución. Qué bueno sería vivir en el país soñado, donde las protestas fueran pacíficas, pero eso es quitarle herramientas a la Fuerza Pública para preservar el orden.Álvaro Sandoval Gómez

Eran juez y parte

En relación con la noticia de este diario en la cual informan que se cayó la norma que congelaba el salario de los congresistas, es absolutamente ingenuo de nosotros, los colombianos, pensar que esas modificaciones las vayan a realizar los mismos jueces y partes, que son evidentemente los mismos congresistas, por favor. Y menos hoy en día con el tema de la pandemia, cuando las reformas constitucionales tienen que ser presenciales, según la Corte Constitucional.Hernando Flórez Caicedo

Cali

El reto es generar más empleo

Ante la situación económica general, la ceguera de las centrales obreras y los sindicatos es grande. ¿Cómo no ver la dificultad para crear empleos formales? Lo que más se ha perdido por la pandemia es, precisamente, el empleo formal. Para crear mayor empleo no se puede pretender un alza desmesurada del salario mínimo para el año entrante. Por el contrario, se debe ser consecuente y solidario con las personas que perdieron su trabajo. ¿No sería mejor, me pregunto, si se mantuviera el salario mínimo actual incrementado en la inflación cercana al 2 por ciento, y a cambio las empresas podrían implementar una verdadera política interna de generación de empleos formales?



Se beneficiaría a más personas, y otros podrían encontrar o recuperar su trabajo. No todo es buscar mejor sueldo. En las circunstancias actuales, es más deseable generar empleo que ganar más.Eduardo Acosta Peñaloza

