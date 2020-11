Todos por el archipiélago de San Andrés

Señor director:



Tras de pandemia, huracán. Iota pasó por el archipiélago de San Andrés, dejando destruida la isla de Providencia en un 98 %. La isla de Santa Catalina, también afectada. Nunca había sucedido, y no hay refugios ni albergues. En este momento todos debemos ayudar. Hay que reconstruir el departamento. Toda Colombia está con el agua hasta el cuello, y los huracanes del Caribe nos dan coletazos hasta en Bogotá.

Atlántico, Sucre, Bolívar, entre otros departamentos, también están padeciendo no solo por Iota sino por Eta, ciclón que también aportó destrucción. En momentos de desolación se necesita toda la solidaridad con nuestros hermanos isleños, quienes viven del turismo y, por ahora, todo quedó suspendido. ¿Será que se hubiera podido evacuar a tiempo a los habitantes, pues hay un muerto y varios desaparecidos? Y lo que falta por llover, pues el invierno va hasta enero, según los expertos.Helena Manrique Romero

Bogotá

Desconsuelo futbolístico

Señor director:



¡Vergüenza! Es la única palabra que a uno se le ocurre al ver la desastrosa presentación de nuestro seleccionado de fútbol en el partido que jugó contra la selección de Ecuador. Un director técnico que define una alineación inicial totalmente equivocada, que lo obligó a hacer 4 cambios a mitad del primer tiempo de juego. Unos jugadores sin técnica, sin coordinación, sin ganas, con muchas equivocaciones, y un resultado de 1-6 que, ante lo anterior, era lo único que podía esperarse de nuestro equipo.



Este resultado, junto con el anterior, derrota con Uruguay por 0-3 en nuestra casa, deben obligar a los directivos de la Federación a tomar correctivos drásticos después de estos dos partidos perdidos, que se resumen en 9 goles recibidos y uno solo anotado (de penalti que casi no entra). Quedamos con un altísimo grado de desconsuelo.Alfonso Gutiérrez Martínez

Huracanes y deforestación

Señor director:



El editorial de este diario de 17-11-2020 se refiere a la vulnerabilidad del país ante fenómenos climáticos que se repiten todos los años, sin que se tomen las medidas preventivas oportunas. Se refiere a la deforestación como una de las causas que agravan estos problemas. Y es que en otro titular se dice que la deforestación de Colombia es peor que la de Brasil. Claro, al deforestar las montañas se pierden el efecto protector arbóreo y el almacenamiento regulador de su zona radicular. En las zonas bajas se desprotegen los cauces hídricos.



¿Soluciones? A las corporaciones autónomas regionales va gran parte del presupuesto nacional, pero no se nota su aporte en estos casos. De las millonarias sumas causadas en los peajes debería salir un porcentaje para reforestar los taludes de las carreteras con especies maderables o frutales... También escuchamos de un proyecto de ley para que las fincas ganaderas o agrícolas destinen un 30 % de su área a reforestación. ¿En qué va esto?



En las soluciones de emergencia hubiese sido bueno ver los aviones de la FAC y las lanchas de la Armada llevando los alimentos que en unas partes sobran: papa, plátano, yuca, leche. Fidel Vanegas Cantor

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co