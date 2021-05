Protestar pacíficamente

Señor director:



En su columna ‘La angustia juvenil’ (5-16-2021), Mauricio Vargas dice: “Millones de jóvenes pasan de la ilusión al desespero: estudian, pero saben que no hallarán empleo”. Qué pesar, pero es cierto e innegable. Y si algunos siguen destruyendo el país, tendrán menos posibilidades no solo de encontrarlo, sino también de contribuir con sus competencias y emprendimientos a la generación de nuevas fuentes de trabajo para sus hijos y posteriores generaciones.

Evitar que una minoría siga arruinando la nación y atropellando los derechos más elementales de su pueblo, como la alimentación, la movilidad y la salud, es un deber, un propósito general. Hay que protestar para construir y compartir riqueza, no para engendrar miseria.Luis Iván Perdomo Cerquera

Entre el covid y los paros

SOS. En Colombia llevamos más de veinte días de paro nacional con bloqueos, hambre, desempleo, incendios, atropellos, exceso de autoridad, vándalos organizados, etc. Todo se inició por la abortada reforma tributaria. ¿Qué logramos con la renuncia de algunos ministros? Nada. No solo son los jóvenes en el país marchando pacíficamente en las calles, hay de todo.



Estamos entre la pandemia, con la red hospitalaria a tope, y entre la endemia negligente versus Gobierno y algunos marchantes. Los diálogos, más que necesarios, no pueden ser eternos. Soluciones serias y viables, no utopías firmadas a largo plazo para incumplir y volver a desestabilizar el país. Desbloquear el país es inminente, así continúe el paro, que, más que legal, ha sido y será necesario.Helena Manrique Romero

¿Cómo creerle al Eln?

Se habla de un nuevo intento de diálogo con el Eln. Todo esfuerzo es válido, pero desafortunadamente con este grupo, que no parece tener una directriz, es muy difícil un acuerdo. Precisamente por eso, porque sobre el terreno los frentes parecen ser rueda suelta que trafican, secuestran, practican minería ilegal, etc. Para que pensemos lo contrario tendrían que dar muestras de cohesión y buena voluntad, por ejemplo, liberando a los secuestrados. Eso como mínimo paso, lo demás puede ser otra estrategia de hacer tiempo. ¿Cómo creerles después de lo que han hecho siempre?José Francisco Piñeres

Verificar la veracidad de las noticias en redes

Con la cantidad de información que se comparte en las redes sociales, es casual encontrar noticias falsas que en la mayoría de ocasiones pueden generar toda una cadena de difamación, críticas y comentarios malintencionados a personas que no tienen voz ni voto ante los hechos de los que se les está acusando, provocando el acoso por redes sociales, amenazas y atentados contra la vida de ellos. Ante lo anterior, es importante validar y estar seguros del contenido y el autor del texto, imagen, noticia, video, entre otra información que se está compartiendo, ya que podemos evitar una mala información y salvaguardar la veracidad de los hechos y acontecimientos que pasan a nuestro alrededor.Maicol Ávila

