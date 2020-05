Cárceles más dignas

Señor director:



Es innegable el hacinamiento carcelario. Era lógico que con un caso de coronavirus el contagio se iba a regar como pólvora. Dios no permita, pero puede haber muchos muertos dentro de la población que por diversos motivos ha perdido su libertad. Lo triste es que allí hay muchos inocentes que no tuvieron la suerte de que se le vencieran los términos, o que les dieran casa por cárcel. Por Dios, qué lentitud la de la justicia; ni siquiera después de que se autorizara la excarcelación, que no remediará el hacinamiento, han salido los que debían salir.

Es que con las personas privadas de la libertad ha faltado conciencia. La justicia es lenta, producto de la congestión y porque siempre ha vivido colgada en tecnología. Las cárceles son una vergüenza. Solo hay que ver las fotos. Ni siquiera habiendo allí mano de obra, a algún director se le ha ocurrido pintarlas. Parecen edificaciones de hace un par de siglos. Qué tristeza. Ojalá que para el futuro cercano cambie esta situación. Que tengamos un sistema carcelario más digno.José Francisco Piñeres

Sobre devoluciones de la Dian

Al leer el periódico del pasado 11 de mayo, encuentro una carta que se titula ‘Devolución imposible’. En días pasados yo les envié una en la cual comentaba que solicité la devolución del saldo a favor a la Dian. Pedía una cita, y me la asignaron para el 14 de abril y mediante 2 correos me la verificaron. El 22 de abril, la Dian me informa que no pudieron radicar mi solicitud por falta de cita.



Procedo a solicitar firma electrónica para volver a solicitar la devolución (es un proceso complejo). Radico mi solicitud, y 16 días después (mayo 8) me informan que me niegan mi requerimiento porque no anexé las retenciones de cada declaración (desde el 2006). Esto no fue lo que le pidió el presidente Duque al director de la Dian (que no pidieran soportes para hacer la devolución, estos se presentarían pasada la emergencia). Creo que la Dian solo dijo que haría las devoluciones para quedar bien con el Presidente y la opinión pública.Jorge Escobar

Un pequeño respiro

Es inevitable pensar que todo esto que está sucediendo es una respuesta del planeta Tierra. El hombre ha destruido el medioambiente. La tierra está resentida por culpa de nosotros los humanos. He notado que mientras todos estamos en casa el cielo está despejado, la Tierra respira a pesar de que ande un virus en el aire.Diana Luz Rincón Jiménez

¿Y los minimicros?

El Gobierno ha brindado alivio financiero a micros, pequeños y medianos empresarios. Además, está dispuesto a financiar hasta el 90 % del préstamo adquirido, lo cual es loable. Sin embargo, los minimicroempresarios mayores de 70 años que no tienen pensión ni Sisbén sobreviven gracias a los préstamos bancarios.



¿Qué alivio financiero reciben? Si ellos no pueden salir a trabajar, ¿cómo cumplirán con los préstamos bancarios? ¿Qué represalias tomarán éstas entidades? Los minimicroempresarios mayores de 70 años están técnicamente muertos. Fermín Prieto Monsalve





