Propuesta imposible

Señor director:



El gravamen proyectado en la anunciada reforma tributaria para las pensiones, sea esta de cualquier monto, contraría groseramente la carta política. Por fortuna, hay excelentes juristas en la Comisión Primera de ambas cámaras que con seguridad advertirán el adefesio.

El asunto es indiscutible: el artículo 1.º del acto legislativo 1 de 2005, que adiciona el artículo 48 de la carta, claramente dice que “sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenadas de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de las mesadas de las pensiones reconocidas conforme a derecho”. Ante esta realidad, solo mediante una reforma constitucional sería posible tratar el tema del recorte pensional. Autorizadas voces ya lo han advertido. Es inexplicable que no se haya tenido presente tan categórico mandato.Miguel Mercado Vergara

Montería

No es xenofobia

Señor director:



Hace rato dejó de ser ‘percepción’ la inseguridad que azota el país, sobre todo a Bogotá. En los barrios, en las casas, apartamentos, en el transporte público, privado, sitios de comercio, en fin, están matando y atracando. A la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le cayeron rayos y centellas por precisar la nacionalidad del asesino del patrullero Edwin Caro, todo por una requisa de ley a unos venezolanos disfrazados de mensajeros. No es xenofobia. Cuando capturan a un delincuente colombiano en otro país precisan su nacionalidad. ¿Entonces? La salud mental está desestimada, unida al desempleo y el hambre. Los venezolanos de bien son la gran mayoría, quienes vinieron a aportar y a trabajar dignamente, huyendo del presidente.



Pero también hay una minoría que delinque. Por eso hay que hablar claro: ‘Al pan, pan, y al vino, vino’.

Helena Manrique Romero

Bogotá

Un grito por una liga digna

Señor director:



El triunfo del equipo de fútbol femenino del América de Cali, que le permitirá competir por el campeonato de la Copa Libertadores, el torneo más importante del continente, es un llamado de atención a la Federación Colombiana de Fútbol. Este logro pertenece por completo a las jugadoras y a la diligencia del club, quienes le apostaron a un proyecto del cual ya se ven los réditos y reconocimiento.

Con esta victoria se pone nuevamente sobre el mapa el debate de por qué la Liga Femenina de Fútbol de Colombia es la de menor duración y menor respaldo, tanto de las autoridades gubernamentales como deportivas. En definitiva, el grito de aquel gol de la victoria se convirtió en un grito de SOS por una liga digna.Diego Andrés Ramírez

La vieja Bogotá

Señor director:



La gente se extraña y se queja por el frío en Bogotá. A mis años, siento más bien nostalgia de la vieja Bogotá. La de la gente con abrigo, sombrero, guantes y paraguas. Así son las postales de aquellos tiempos. Hoy ya no es raro ver gente en mangas de camisa, como en clima medio. Y era una Bogotá más pequeña, más tranquila, más segura, aunque no del todo.Lucila González de M.

