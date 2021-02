Una mano a los recicladores

Señor director:



Los recicladores son unos héroes del aseo que nos ayudan con su trabajo a proteger nuestra salud y las ciudades. Sin embargo, andan como parias con unas carretas destartaladas, y la mayoría de las veces durmiendo en la calle bajo una tolda de plástico con niños y perros.

Esta situación la vi al pie del humedal Santa María del Lago. Son lunares regados por toda la ciudad. Yo creo que entre las empresas de aseo y el Distrito podrían cambiar las carretas por motocarros en calidad de préstamo, para que no las vendan o algunos las cambien por droga. El alojamiento es otro asunto bien serio que hay que revolvérselo a todos, sean nacionales o extranjeros.Jaime Vanegas Cantor

Ataque al microtráfico

Señor director:



Es muy importante la campaña de la Policía de Bogotá sobre el microtráfico. Claro, debe ser sobre todos los delitos, pero este, que no es tan micro, es primordial. Son verdaderas mafias las que se mueven y tienen tentáculos por la ciudad.

Qué esperanzador es que esas ollas sean exterminadas, porque de allí parten muchos dramas; entre ellos, el vicio de los menores a quienes los jíbaros esperan cerca de los colegios. Enviciar a un niño es uno de los peores crímenes. Muchos de ellos, seguramente, han terminado sus vidas en la calle. Sigan por ahí, y es importante descubrir cómo entra la droga a las ciudades, porque en las ciudades no se cultiva.Lucila González de M.

Otras fuentes de ingreso

Señor director:



Es inconcebible pensar en hacer una reforma tributaria para que el Gobierno, con 15 o 20 billones de pesos que necesita, logre cuadrar la caja a costa de quitar auxilios a los pobres y gravar las pensiones de la clase media, de aquellos que ganen 3 salarios mínimos.



Mientras esto sucede, se calcula que la corrupción se lleva entre 40 y 50 billones de pesos, o sea, más del doble de lo que requiere la reforma.



Así mismo, hay 64.000 bienes en proceso de extinción de dominio. En algunos casos llevan más de 30 años en pleito. Con estos bienes, que valen billones de pesos, se podrían ejecutar miles de obras, pero el Estado es paquidérmico.



Si el Estado sabe que la corrupción está entre 40 y 50 billones de pesos, significa que tiene conocimiento de quién se los robó. ¿Por qué no toma las acciones para recuperarlos? El Gobierno debe dirigir sus esfuerzos para recuperar estos dineros.Julio Cesar Patiño Díaz

Impuestos y corrupción

Señor director:



Quienes tenemos niveles superiores de patrimonio o ingresos pagaremos con gusto el mayor impacto en impuestos. Pero el mayor dolor es el robo del erario, con ladrones premiados con la prescripción de los procesos, la casa por cárcel, la no devolución de lo robado, el incumplimiento de las tutelas, etc.

Léanse Nule, Interbolsa, Albornoz, ‘cartel de la toga’, etc. No es el Presidente, son el Legislativo y el Judicial. ¡Es la justicia!Álvaro Montañés Romero

