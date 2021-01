La presencia del Estado

Señor director:



Es inconcebible que en Colombia, uno de los países con más biodiversidad del mundo, se pierda la vida por defender el entorno ambiental. Da tristeza la muerte del ambientalista Gonzalo Cardona por quienes se consideran dueños de un lugar, arrasan con cuanto se les ponga a su paso e impiden la presencia de funcionarios en la zona.

Es deber del Estado proteger nuestras reservas naturales, y para ello debe recurrir a todas las herramientas que tenga a su alcance para lograrlo. El Ejército, la Policía y los entes judiciales deben ejercer su autoridad para garantizar la seguridad de quienes las cuidan y protegen. Como lo informan en su diario, una reserva de Nariño está siendo deforestada por hombres armados, a la vista de la policía que les permite transportar madera de forma ilegal. Esto muestra que hay lugares en los que el Estado no tiene autoridad.Amparo Ardila

El trapo rojo

Señor director:



Un trapo rojo utiliza el matador para llamar al toro, ahora es el colombiano pobre y necesitado quien también lo saca, y con él llama la atención del Gobierno y la generosidad de la gente para ‘lidiar’ la inmisericorde pobreza que pulula en su hogar y en los miles de hogares del país. Muchas familias se quejan porque la ayuda ofrecida por el Estado a comienzos de la pandemia no les llegó y la que les brindaron con bondad y altruismo empresas y compatriotas ya se agotó y no volvió.



Con una buena coordinación del Gobierno, el cumplimiento en la entrega de los auxilios y la ayuda de todos podremos mermar un poco la ‘embestida’ de esta lamentable situación. “La pobreza no es solamente hambre de pan, sino una tremenda hambre de que se reconozca la dignidad humana”. Madre Teresa de Calcuta.Luis León Galeano Garavito

El cambio en la Casa Blanca

Señor director:



Viene un cambio en el mando en la Casa Blanca, que es un alivio para el mundo entero. Estados Unidos es la primera potencia mundial, y para nosotros es clave un gobierno como el de Biden, un demócrata respetuoso, que nos conoce más y nos ayudará decididamente en la lucha contra el narcotráfico. Esto es clave. En general, viene un gobierno más confiable, más humano con los inmigrantes. Y va a ser una distensión interna en Estados Unidos.Ángel María Aguilar

Nuevo confinamiento

Señor director:



A mediados de diciembre escribí en esta sección sobre la necesidad de tomar medidas más drásticas para el control del contagio del Sars-Cov-2 y efectivamente ocurrió, como nos anuncian ahora. Los únicos responsables de la implementación de las medidas son los ciudadanos que por la imprudencia en el autocontrol han favorecido los contagios. Lo que está sucediendo era predecible, viendo el comportamiento de la gente el mes pasado. Está en nuestras manos el autocontrol, hacerlo bien; la única forma de detener la pandemia es el distanciamiento, pero de verdad, pues cualquier persona puede contagiar. En segundo lugar, el uso del tapabocas, también de verdad, no como bufanda ni babero. Y, finalmente, el lavado de manos y la desinfección de superficies. Gonzalo David Prada

