Seguir cumpliendo los protocolos

Yo estoy entre los 50 y los 60. Me siento bien de salud, hago deporte. Por suerte, en mi familia no ha habido infectados por el covid-19, que sepamos, por aquello de los asintomáticos. Pero hemos hecho un esfuerzo grande por cuidarnos, por no visitarnos, por cuidar a los abuelos -que se mueren por ver a los nietos, pero resisten–. Todo ha sido por las vías digitales.

Yo quiero decirles a los colombianos que es verdad que se siente la presión, que dan ganas de salir, de ir abrazar a los seres queridos, a vitrinear; inclusive, al parque, como era antes, a almorzar, pero la vida cambió, es lo real, y está de por medio la vida. No entiendo a los que se van a paseo, a la playa -que no es urgente-, a los que se encierran a hacer fiestas. ¿No piensan en sus familias ni en el resto de la sociedad?



Esta pandemia aquí ha matado a más de 15.000 personas, y seguramente muchas de ellas por culpa de otros que no se cuidaron. ¿Cómo va eso de las multas, se hacen efectivas? Se necesita insistir en la pedagogía. Las autoridades tienen que ser rigurosas en eso, y que el tapabocas sea obligatorio. Y que todos cumplamos los protocolos. Eso es civismo.Carmen Rosa Novoa

Bogotá

Para enfrentar el desempleo

El desempleo es el efecto de la falta de desarrollo económico, que tiene que ver con el desarrollo industrial, agroindustrial, comunicaciones, ciencia, tecnología y otros factores de menos importancia, pero igualmente imprescindibles.



En nuestro país, para nadie es un secreto que nuestra industria es apenas liviana, siendo la pequeña y mediana industria las mayores generadoras de empleo, las cuales por falta de incentivos tributarios, crediticios, es la que más tiende a desaparecer y, por ende, se pierden miles de empleos.



Por lo anterior, para combatir este flagelo se debe tener una política agresiva de agroindustrialización con créditos baratos, a largo plazo y tiempo muerto, inversión pública en infraestructura económica como carreteras, puertos, etc., siendo el Estado el mayor inversionista, conjuntamente con la inversión privada.Simón Sánchez Góngora

El ‘fracking’ divide

EL TIEMPO de 11-8-2020 se refiere al enfrentamiento entre dos bancadas del Congreso por su posición respecto al fracking.



Un proyecto de ley sustentado por 36 legisladores que denuncian el perjuicio ambiental de este proceso, dado que las rocas son fragmentadas por fuertes caudales de agua a presión. La mayoría de proponentes son de los partidos alternativos que siempre defienden el medioambiente.



Quienes están a favor son del Centro Democrático, principalmente. Vale recordar que los países árabes compiten con Estados Unidos bajándole el precio al petróleo, ya que el petróleo de los gringos es más caro, precisamente por el fracking. Por lo anterior, no conviene pasarnos a un proceso más caro, pues así las que salen ganando son las multinacionales petroleras.Fidel Vanegas

Bogotá

