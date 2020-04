Medio país con bandera roja

Señor Director:



En algunos barrios del sur de Bogotá, la gente salió a la calle a pedir ayuda. Por allí, las banderas rojas que indican que no hay comida en las cocinas son por miles. Es el sur, el viejo sur de la ciudad, que se hace más visible. No es culpa de la alcaldesa de Bogotá, que ha hecho grandes esfuerzos, es una situación real, de hace muchos años, más allá del covid-19, pues allí la gente vive del día a día, del rebusque en la calle, no hay ahorros y son pocas las reservas en la nevera. Cuando hay nevera. Es difícil, creo, que las ayudas lleguen a todos, y precisamente por ello debemos ser generosos.

Debemos donar. Pero, además, es la hora de que se piense en qué hacer cuando esto se calme, cuando volvamos a una relativa normalidad. Esa, llamada bomba social, necesita que no la olviden los gobernantes. Se requiere crear oportunidades, educación gratuita; es decir, cerrar la brecha social. Y que las promesas políticas no se queden en las campañas. Urge defender a capa y espada los dineros públicos, pues medio país vive con bandera roja.Carmen Rosa Novoa

Joyeros: no todo lo que brilla es oro

Señor Director:



Hay actividades comerciales que para reactivarse parcialmente tardarán meses; las joyerías son una de ellas, dependen en un alto porcentaje del cliente extranjero. Estados Unidos, Francia, Italia, España y China proveen la mayoría de compradores en el mercado nacional. Son miles de personas que dependen económicamente de esta actividad para el sostenimiento familiar: mineros, comerciantes, comisionistas, talladores, joyeros, empleados(as). Los cánones de arrendamiento donde funcionan las joyerías son altos, más sueldos de empleados(as), administraciones, etc.



El gremio está íntegramente paralizado desde el mes de marzo, no se sabe con certeza cuánto tiempo tardará su reactivación total. Ningún ente gubernamental se ha pronunciado al respecto; si no hay ayuda, serán miles de personas las que quedarán en el aire.Luis Daniel Barragán Peña

La pelea en Cartagena

Señor Director:



Increíble lo que pasa en Cartagena. Diez alcaldes en diez años, que dejaron la ciudad en cuidados intensivos. La brecha socioeconómica entre las dos Cartagenas, la histórica y turística versus la abandonada y pobre, es inmensa, una bomba de tiempo. Y, como si lo anterior no fuera suficiente, ahora, en un espectáculo bochornoso, se enfrentan el alcalde y el Concejo municipal. No importa que la ciudad siga a la deriva, lo que vale son sus egos y los apetitos burocráticos. Qué tristeza, los pueblos se merecen los gobernantes que eligen.Mario Patino Morris

