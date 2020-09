Condolencias por todos

Señor director:



Qué bueno que la alcaldesa de Bogotá promueva y lidere actos de condolencia y perdón por los civiles fallecidos y lesionados en las protestas vandálicas de la semana pasada, que deberían extenderse a los policías heridos y a sus familiares, incluyendo la consecuente y categórica condena a la protesta violenta y a la destrucción de los CAI, de las estaciones de TransMilenio y de bienes públicos y privados.

En vez de satanizar a la Policía Nacional, cuya mayoría de integrantes cumplen sus deberes con honradez y eficiencia, debemos demandar del Estado la optimización institucional de sus procesos de selección, formación y entrenamiento. La violencia, el vandalismo, la criminalidad y la corrupción deben combatirse, provengan de donde provengan, sin consideraciones políticas o ideológicas, sin atizar la polarización política.Luis Iván Perdomo Cerquera

La normalidad de los trancones

Señor director:



El tránsito de vehículos en Bogotá, con la apertura económica, volvió a la realidad. Los trancones a toda hora son monumentales en algunas avenidas.



La Secretaría de Movilidad o la entidad que corresponda debe instalar un semáforo vehicular y peatonal en la intersección de la carrera 56 con avenida 138, debido a la cantidad de accidentes y el nudo vehicular que se forma a diario en esa ruta que lleva al centro comercial San Rafael, al Club de Suboficiales y al centro comercial 138.



La Alcaldía distrital estudia volver a implementar el pico y placa. Pueda ser que no se demoren mucho, pues la ciudad hoy, de vuelta a la ‘normalidad’, lo necesita urgentemente.Rafael Antonio Córdoba Ardila

El problema es estructural y social

Señor director:



Nadie puede celebrar muerte alguna, salvo cuando es natural y longeva. He visto y leído sobre los policías violentos y propuestas de grandes reformas institucionales.

Mi única pregunta es: ¿conoce usted a un policía raso? ¿Cómo vive? ¿Cuánto gana? ¿Si tiene o no seguridad social para él y su familia? ¿Están bien alimentados? Muchos ingresan a la institución por no tener otra oportunidad de trabajo, y algunos de los hermanos de ellos prefieren delinquir conviviendo juntos. El problema es social, educativo, formativo, estructural, económico, de seguridad personal y un largo etc. Y los insultan y desprecian.



No sé en Bogotá, pero en Cartagena los compadezco, y en ese clima inclemente son unos héroes para vivir y trabajar al mismo tiempo.Orlando Bustillo jr., M. D.

La hora de la prudencia

Señor director:



Estamos todos autorizados para poder salir, con algunas restricciones y las medidas de bioseguridad. Pero muchos abusan. Es la hora de los viejos. Ellos, que han estado confinados, que se han cuidado, deben ser la voz de prevención. Que no se reúnan muchos, que usen tapabocas. Y es la hora también de las empresas. Sus directivos deben recalcar las medidas y prevenir. Es la hora de la prudencia, porque mientras no haya vacuna, como dijo el ministro de Salud, lo más importante es el autocuidado.Carmen Rosa Novoa

