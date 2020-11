Una triste imagen

Señor director:



Viendo este lunes la imagen en EL TIEMPO de un niño tratando de limpiarse la carita, en medio de escombros y barro, da tristeza observar esa imagen inocente, y más cuando la causa de esto es el cambio climático. Es bien sabido que este cambio se debe a la deforestación de la Amazonia, que cumple la función de mantener en equilibrio natural de la naturaleza. Quienes la destruyen son personas desnaturalizadas, apoyadas por algunos gobiernos, quienes solo piensan en el aspecto productivo inmediato, pero que causan daños irreversibles, peores que la tragedia invernal que estamos teniendo en este momento.

En Colombia, por suerte, nos correspondió una parte de la selva, pero también tenemos personas perversas que solo piensan en el bien personal y no en el común.



Es obligación de los gobiernos iniciar la reforestación de la selva, pero antes bloquear la explotación de petróleo, minería y agricultura, entre otros agentes destructores, que en este momento están acabándola. Debemos pensar en la generación futura, pues a este ritmo solo le dejaremos destrucción, lo cual sería algo vergonzoso.Julio César Patiño Díaz

Lagunas en extinción

Señor director:



¿En dónde estarán los entes gubernamentales que deben proteger nuestros recursos naturales y detectar a tiempo su daño para evitar que desaparezcan? La alerta dada por la Fiscalía y la Procuraduría sobre el deterioro de las lagunas de Fúquene y Tota, por su casi extinción de la primera y la grave contaminación de la segunda, hace ver que es tarde para recuperarlas. Seguramente hubiera sido más económico prevenir que esto sucediera y sancionar a quienes contaminaran sus aguas, para evitar la pérdida de 22.000 hectáreas de las 25.000 que tenía la laguna de Fúquene, como lo expuso ayer martes su columnista Mauricio Pombo.



Igual camino le espera a la hermosa laguna de Tota si no se controla su contaminación por irresponsables que vierten sus desechos, sin importar que esta bella naturaleza nos pertenece a todos los colombianos.Amparo Ardila

Una gran reconstrucción

Señor director:



El paso del huracán Iota por territorio insular colombiano causa un gran dolor en el país. Esta zona de la región insular ha tenido numerosos problemas, escándalos de corrupción, inseguridad, delincuencia y un deplorable sistema de salud, por mencionar algunos. Por otro lado, las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina han sido un atractivo turístico favorito, los paisajes, la cultura y la historia las han convertido en un tesoro para muchos.



La devastación de la infraestructura, aunque genere todo lo contrario a esperanza, es una gran oportunidad para la prosperidad. Uno de los

chances es el de una planificación urbana que garantice a toda la población acceso a los servicios públicos. Además, es fundamental tener en cuenta el paso de futuras tormentas y huracanes, de modo que se permita una respuesta adecuada ante el gobierno regional, salvaguardando la vida de los isleños.Luciano Alzate Llorente

