La nueva educación

Señor Director:



Acerca de su editorial ‘La docencia en la tormenta’ (17-5-2020), es invaluable el papel que ha desempeñado el magisterio en todos los niveles en la sociedad. A ellos, a su formación, en mucho, nos debemos como sociedad. Y también es innegable que en esta encrucijada ellos, en general, han dado la talla y se han reinventado. Hay casos individuales imaginativos y recursivos, que emocionan. Lo que se viene es un gran reto para ellos y para el sistema de educación en general, seguramente mixto, a distancia y presencial. Ya es hora de que haya un grupo de expertos que estudien nuevas maneras. No solo en instalaciones, sino de enseñar y calificar, porque sin la vacuna nada será igual, y el tiempo no da espera.Ángel María Aguilar

Bogotá

No más gravámenes

Señor Director:



Bien hace el Gobierno en no escuchar las voces de quienes piden que a los contribuyentes de mayores ingresos se les cobre un impuesto adicional en estos momentos de pandemia. Olvidan que en las últimas dos reformas tributarias las tarifas del impuesto de renta para este grupo se elevaron hasta el 39 por ciento (una de las más altas del mundo) y les decretaron un impuesto al patrimonio del 1 %. Estos patrimonios normalmente están conformados por inversiones y por bienes raíces, y no por dinero disponible, lo que lleva a que el valor de este impuesto deba pagarse también de la renta, lo cual se traduce en una tarifa total superior al 50%. Y si le sumamos los impuestos prediales que se pagan sobre esos inmuebles, el impuesto podría sobrepasar el 60 %. Esto sin contar el impuesto de vehículos, ICA, seguridad social y parafiscales, sobretasas a la gasolina, etc. Ese grupo de contribuyentes está al límite. Gravarlos con más impuestos solo conseguirá espantarlos en busca de una residencia fiscal menos confiscatoria.Juan Felipe Trujillo

No es hora de divisiones

Señor Director:



En la medida en que las decisiones del Gobierno para el manejo de la pandemia den resultados, mejor nos irá a los colombianos. Hasta ahora, ningún país tiene la fórmula indicada para recuperar la economía, afectada por las cuarentenas. El manejo de esta crisis, sin antecedentes en lo económico, requiere el apoyo de todos los estamentos de la política, la sociedad, las Fuerzas Militares y la población civil. No puede ser que se esté hablando de tendencias políticas ni de ideologías, cuando lo único que hoy nos preocupa es superar este difícil momento. Por favor, no sigamos dividiendo a Colombia.Mario Patino Morris

No hay derecho

Señor Director:



Informó EL TIEMPO, el pasado 15 de mayo, que el juez tercero de ejecución de penas de Bogotá le otorgó casa por cárcel a Iván Moreno Rojas, condenado a 14 años por el ‘carrusel’ de la contratación. Definitivamente es una vergüenza esta justicia que tenemos en Colombia, y uno, como un ciudadano de a pie y que se ha sentido atropellado por este siniestro personaje, se pregunta cómo es posible que un juez premie a este bandido de cuello blanco enviándolo a su casa. No hay derecho, y evidentemente, la actuación del juez deja mucho que desear.Hernando Flórez Caicedo

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co