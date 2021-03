Impuesto a las pensiones

Señor director:



La comisión de expertos tributarios entregó algunas recomendaciones sobre la reforma fiscal. El cuatro por mil, el ICA, el IVA y gravar las pensiones hacen parte de estas. ¿La comisión analizó lo que le cuestan al país los subsidios, la corrupción, la evasión y las deudas que tiene personas jurídicas y naturales con el Estado, que equivalen a doce reformas tributarias? La pensión de cualquier colombiano a la hora de recibirla se reduce, más o menos, en un 35 % respecto a su salario promedio de los últimos diez años. Además, está obligado a aportar un 12 % para la salud y un 1 % para la contribución solidaria. Los aumentos anuales son inferiores al salario mínimo, lo cual afecta su poder adquisitivo.

Si el Gobierno decide gravar las pensiones, el sector con mayor afectación será la clase media, con una pensión que no les permite sostener el nivel de vida que lograron, producto de su trabajo. Es una frustración dolorosa.



Los pensionados de los estratos menores, como es lógico, no deberían ser gravados; y para los que corresponden a las pensiones altas, de serlo, la diferencia de entre 24 y 22 millones, por poner un ejemplo, no les causará mayor lesión económica.Mario Patiño Morris

Retener el talento humano

Señor director:



A comienzos de marzo de 2021 leí el artículo de Adolfo Zableh en el que hablaba sobre la emigración de colombianos, para los cuales “no bastaban los paisajes” para retenerlos, y yo agregaría que tampoco “el olor de la guayaba”. El columnista tiene razón. Puedo darme cuenta de los muchos compañeros, tanto del colegio como de la universidad, que han dejado el país. Y ahora los hijos de los que nos quedamos, en un número seguramente muy significativo, ya viven en otros países. Es una verdadera hemorragia que afecta a Colombia, pues se van los más capacitados, que a la larga son irreemplazables, y muchos de ellos cosechan grandes triunfos en el extranjero. Vale la pena analizar qué está pasando y qué se puede hacer para retener a estas personas que tanto pueden contribuir al progreso social y económico del país.Werner Bieler Mazuera

Cambios en la Policía

Señor director:



Para pretender que los integrantes de la Policía Nacional tengan una actitud diferente y de cambio, la modernización de la institución debe poner los focos en la capacitación real para lo que se van a enfrentar los policías en la calle. La planeación curricular debe incluir un tiempo mínimo de estudio en las diferentes escuelas de formación no menor de dos años. Los tiempos de estudio no deben ser alterados por aumentar el pie de fuerza en las ciudades. El cambio del color del uniforme es lo menos preponderante en esta modernización. La ciudadanía clama por tener unos policías respetuosos, solidarios, ejemplares, conocedores de normas para responder a los requerimientos del ciudadano.



Los mandos institucionales actuales gozan de prestigio, conocimiento y experiencia. Su aporte será de gran valía para no olvidar la historia: ritos, códigos y protocolos que han hecho que la Policía Nacional esté en el ranking de las mejores del mundo.Álvaro Sandoval Gómez

