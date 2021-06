Señor director:



Lo que nos está pasando es doloroso y casi incomprensible. En medio del peor pico de esta pandemia, que cobra cada día más vidas, más de 550 diarias, vienen las reaperturas, que donde, según se dice, las UCI estén a más del 85 por ciento deben regularse. Mejor dicho, en todo el país. Pero las necesidades también son apremiantes porque hay mucha gente con hambre, sin empleo, y las empresas se cierran. ¿Qué hacer entonces? Se debe atender a los científicos, y se deben extremar las medidas de bioseguridad, además de apurar en la vacunación.

Que se hagan campañas, que haya control en los transportes. Porque lo que se ve es indisciplina general. Eso, claro, es falta de cultura ciudadana. Puede que haya que abrir más unos sectores, pero en todo el país debe haber conciencia y medidas precisas, porque lo que se viene puede ser una tragedia peor. ¿Llegaremos, por ejemplo, a los 700 o más muertos por día? Autoridad y autocontrol. Dios nos libre si no actuamos ya.Dagoberto Castaño

Peaje en manos de los vándalos

El pasado fin de semana varios viajeros que habían planeado pasar el fin de semana en Paipa, Boyacá, y con la esperanza de iniciar la reactivación turística de esa región del país, vieron alterados sus planes por la intransigencia de no más de 20 vándalos que se tomaron el peaje de Tuta, donde por tiempos restringieron el paso de vehículos, sometiendo a los ciudadanos a permanecer hasta 7 horas en un represamiento que afectó a menores de edad, personas mayores y enfermos. Lo más indignante es que las autoridades departamentales y nacionales no lograron restablecer el orden en dicho lugar. El 15 de junio a las 6 de la tarde, las autoridades no habían tomado el control del peaje.



No se comprende que siendo una de las vías más transitadas no tenga presencia del Estado, teniendo cerca guarniciones militares y de Policía para restablecer el orden. ¿Hasta cuándo unos pocos seguirán sembrando el miedo y el caos en dicho lugar?Álvaro Sandoval Gómez

Homenaje a un sacerdote

Felicito a Rodrigo Guerreros por la caricatura que hizo (EL TIEMPO, 16-6-2021) sobre el padre Alirio López. Monseñor López, bogotano, ha partido al cielo, a los 67 años, a causa de un cáncer. Nos dejó un gran legado con el programa ‘Goles en paz’, creado el 5 de septiembre de 1999, y después 2.0 en 2019. Fue una iniciativa del Distrito con la que se buscó reconciliar a las barras de los equipos de futbol en el país, como Millonarios y Santa Fe.



Monseñor Alirio López fue un fiel seguidor del equipo azul y bendijo la camiseta del club embajador. También apareció en el programa Pandillas, guerra y paz, de Gustavo Bolívar.



En colaboración con la Policía Nacional e instituciones distritales hizo sus esfuerzos para capacitar y resocializar a los jóvenes pandilleros de Ciudad Bolívar. Merece un gran homenaje este sacerdote de paz que tiene en luto a nuestro país.Édgar Alberto Sánchez Moreno

Bogotá

