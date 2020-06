Descuento a pensiones

Señor director:



Es un atropello el que se está cometiendo. Desde el pasado mes de mayo se nos comenzó a aplicar el impuesto solidario por el covid-19 a un grupo de pensionados de la empresa privada, con pensiones superiores a 10 millones de pesos.

El decreto 568 del 2020, dictado por el Gobierno en la actual pandemia, en su artículo 2 dice: “Se debe aplicar a los servidores públicos actuales, contratistas del Estado y pensionados del Estado”, tal como lo expresaron el Presidente y su ministro de Hacienda. Entonces, ¿por qué Colpensiones quiere saltarse lo que ordena dicho decreto y atropellar a los demás pensionados, irrespetando el derecho fundamental de la supervivencia?Carlos Estrada Prado

Cali

Aprovechamiento político

Señor director:



Solo en la cabeza de quienes quieren seguir polarizando el país cabe la exigencia de que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez deba renunciar al cargo a raíz de las dificultades que tuvo su hermano en EE. UU. hace veintitrés años. El tráfico de estupefacientes es una tragedia que ha afectado directa o indirectamente a muchos hogares colombianos.



No existe duda alguna sobre el compromiso de la señora Ramírez en cada uno de los cargos públicos que ha ejercido, y, de acuerdo con lo expresado por quienes fueron sus superiores, ella reportó oportunamente la sombra jurídica que afectaba a su familia. No es sano sacar provecho político de esta situación, pero en nuestro país es normal que al caído se le deba caer.Mario Patino Morris

Y aquí nos quejamos

Señor director:



A un estadounidense de 70 años que superó el coronavirus, el hospital donde lo atendieron le está cobrando más de un millón de dólares por haberle salvado la vida. La noticia lo tiene deseando no haber sobrevivido. Una comparación con lo nuestro nos obliga a preguntarnos: ¿de qué nos quejamos? Bien o mal, existe la certeza de que aquí, después de superada una experiencia como esta, nadie terminará arrepintiéndose de haber sobrevivido.Wadid Arana D.

Cartagena de Indias

Bochinches estridentes

Señor director:



Un grupo de mensajeros domiciliarios, durante todo el día y hasta altas horas de la madrugada, se apropiaron de una vía pública de esta ciudad, de la carrera 11 entre calles 138 y 140, causando enormes perturbaciones a la tranquilidad del sector con gritos, ruidos de motocicletas y bochinches estridentes. Incluso han cogido el lugar para sus necesidades fisiológicas, como basurero, y ninguna autoridad les llama la atención. Hemos tenido que pasar varias noches sin conciliar el sueño debido al escándalo que fomentan, lo cual atenta contra la tranquilidad que nos asiste como derecho fundamental.



En el sector existen varias zonas verdes y supermercados de 24 horas, con enormes parqueaderos y servicios sanitarios, donde dichos individuos pueden instalarse, más cuando estos lugares son los beneficiados con las compras. No se puede permitir que se apropien indefinidamente de una zona residencial para hacer lo que les venga en gana, sin respeto por la autoridad. Héctor-Bruno Fernández Gómez







El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co