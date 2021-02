Señor director:



El Dane reveló que por efectos de la pandemia, la economía colombiana se desplomó un 6,8 % durante el 2020. Una fuerte contracción en diferentes sectores representativos generó la cifra negativa. Afortunadamente, el sector agropecuario demostró la importancia que tiene para el país, y que con frecuencia los gobiernos ignoran, pues, en medio de las inmensas dificultades creció cerca de un 3 %, facilitando la vida en los hogares colombianos. Sin duda, las políticas gubernamentales, la estrategia crediticia del Banco Agrario, pero en especial el tesón y compromiso de nuestros agricultores y campesinos contribuyeron al crecimiento del sector.

Ahora, con la ilusión válida que genera la vacuna, todos los colombianos, sin excepción, debemos enfrentar el reto que significa revertir la cifra negativa de crecimiento del año anterior.Mario Patino Morris

Bogotá

La inmovilidad en Bogotá

Señor director:



La movilidad en la capital se ha convertido en un verdadero karma para los conductores. Los últimos alcaldes han buscado facilidades para los ciclistas y usuarios del transporte público, pero a costa de los particulares.



Las vías arterias han perdido por lo menos dos carriles para uso de los particulares: la carrera 7.ª entre la 116 y la 94, el izquierdo para ciclistas y el derecho para buses, al igual que la carrera 9.ª, la NQS o la calle 13, por dar unos pocos ejemplos. Los buses invaden el carril central, lo mismo ocurre con los ciclistas. Así las cosas, el tráfico no fluye, se crean atascos y se genera mayor polución.



La alcaldesa dice que se han construido X cantidad de ciclovías, cuando lo único que ha hecho es reducir las vías. Al menos que reparare los huecos para ayudar en algo a la tan anhelada movilidad.Eduardo Rodríguez Quiroga

Bogotá

Un gesto humanitario

Señor director:



El Estatuto de Protección Temporal que otorga el Gobierno de Colombia a los inmigrantes venezolanos es un hecho humanitario histórico y un ejemplo al mundo, pues la inmigración es casi universal. Lo que ha pasado, por ejemplo, con los sirios es miserable y cruel. Colombia se la juega, pero no debe estar sola, necesita ayuda de las demás naciones. Este hecho tiene ventajas, pues siempre, así sea una frontera de por medio, los inmigrantes traen otra sabiduría, otra cultura. Ojalá los militares en Venezuela entiendan este gesto, se desmarquen de Maduro y comiencen a atacar a los grupos armados que tiene refugio allí. Que piensen que son enemigos comunes, que son narcos que hacen daño a todos los pueblos.Pedro Samuel Hernández

¡Con la V de la vacuna!

Con la V de la victoria

y la V de la vacuna,

tiene el país la fortuna

de empezar su nueva historia. ¡Cantemos, pues, el Oh gloria, inmarcesible Ivancito!

¡Colgada del guacalito

la bandera colombiana!

No te aguantes, pues, la gana

de echarte tu discursito.Don Luis de la Vaina

