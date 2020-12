Colegios públicos en cuarentena

Señor director:



En vísperas de que el año escolar termine, creo que es inadmisible que los colegios públicos no inicien clase. Todos los sectores económicos ya empezaron operaciones e, incluso, muchos de los colegios privados. Esto demuestra que los intereses de los maestros no son los mismos que los de los niños.

Que los colegios privados estén dando clase así sea en alternancia y los públicos no profundiza las brechas sociales y, además, les dificulta a las familias iniciar labores productivas cuando no tienen con quién dejar a los niños. La renuencia de los maestros a volver a clase hace necesario que el Gobierno Nacional y el local tomen medidas alternativas para reanudar clases en el 2021.Juan Camilo Guerrero

Paternidad de las obras

Señor director:



El editorial de 7-12-2020 de EL TIEMPO habla sobre una disputa entre Peñalosa y Claudia López por la autoría de obras en el Distrito Capital. Este problema amerita que se legisle al respecto.



En alguna ocasión escribí sobre la conveniencia de que al inaugurar una obra, el mandatario actual invitara a sus congéneres anteriores a participar en la obra. Ejemplo notorio es el túnel de La Línea, que lo vino a inaugurar ‘el que cortó la cinta’ (de forma metafórica), o el teleférico de Ciudad Bolívar, cuya entrega demoraron por confundir su autoría. Es más, los entes de control deben supervisar estos empalmes para exigir que las cuentas queden claras a fin de garantizar su continuidad. Así evitaremos la sobreproducción de elefantes blancos.Fidel Vanegas Cantor

Gratitud a doña Alicia

Señor director:



En la antesala de la novena escalera de la vida se apagó, el pasado 19, la luz de Alicia del Carpio, alma del programa Yo y tú, paradigma de humor que durante dos décadas hizo las delicias de los colombianos. Era imperdible.



La impronta de la encantadora española, aún hoy, después de 40 años, permanece viva en los televidentes. ¿Cómo olvidar a Carlos Muñoz, Pepe Sánchez o María Eugenia Dávila, intérpretes de su inagotable ingenio? Buen viaje y agradecimientos para Alicita.Campo Elías Ardila Cardozo

Tapabocas agradables

Señor director:



Viendo el periódico EL TIEMPO del domingo 13 de diciembre en su primera página, podemos proponernos ser más amables con nosotros mismos, con nuestros semejantes y con el medioambiente. Me refiero a las fotos en las que aparecen personas de diferentes culturas, etnias, razas, colores y actividades socioculturales, y se puede ver la obligada y necesaria mascarilla de protección contra el coronavirus.



Propongo que esa manifestación sea agradable a los ojos de sí mismos y de los demás, diseñando mascarillas amables y agradables. Deberíamos evitar colocarnos mascarillas con manifestaciones de muerte, agresividad y desagrado, ya de por sí el momento que estamos atravesando lo es. Así mismo, vemos personas que no siguen las indicaciones de colocación y buen uso de ese tan necesario y salvador elemento. Es por mí, es por ti, es por todos.Jorge Trujillo Mejía

