Atención médica para todos los males

Son sobradas las razones de su editorial (16-9-2020) ‘Los males atrasados’. Como dice allí, “aparte de la pandemia hay otras necesidades sanitarias y enfermedades que requieren ser atendidas”. Resulta inexplicable que, tras seis meses de lidiar con el virus, las EPS no autoricen los servicios básicos de consultas médicas y con especialistas en forma presencial. La atención por el sistema de teleconsulta no es efectiva ni confiable.

Tanto las EPS como las demás entidades prestadoras de los servicios de salud, al igual que el Gobierno Nacional, deben entender que la atención médica en general, la hospitalaria y la entrega de medicamentos deben ser inmediatas para todos los pacientes, no solamente para las víctimas del coronavirus. Además, en Colombia, como en el resto del mundo, las personas no solo fallecen por covid-19, sino que son muchas las que mueren por afecciones cardiacas, cáncer y otras novedades que no dan espera, y por ello no pueden dejar de ser atendidas.Jorge Giraldo Acevedo

Fusagasugá, Cundinamarca

En el Tour se habla de Colombia

De nuevo un colombiano, Miguel Ángel López, ondea la bandera de Colombia en una de las grandes etapas del Tour de Francia, en las alturas, a 2.000 metros. Da orgullo y emoción ver a un ciclista como él, bajito pero grande entre los grandes, dejando en un ascenso a los mejores del mundo y obligando otra vez a que se hable de Colombia en el Tour y en muchos países. Qué coraje.



Solo queda pedir que si toca hacer recortes por la pandemia, que no sea en el deporte, porque es cortarle alas a la juventud que ve en el deporte una esperanza. Y más cuando hay talento.Dagoberto Castaño Paredes

Bogotá

La ciclovía por la 7.ª

En relación con su editorial sobre la ciclovía por la carrera 7.ª, a cualquier hora del día el volumen de bicicletas realmente es muy poco.



La explicación es muy sencilla: esa decisión se tomó sin mayores estudios. A escasas cinco cuadras corre en paralelo la ciclovía por la carrera 11, esa sí con un flujo importante de ciclistas y con capacidad para ser la troncal de esos vehículos unipersonales, que en menos de cinco minutos podrían llegar a la 7.ª o viceversa.



Es absurdo haber utilizado un carril de la 7.ª, en el sentido norte-sur, quitándoselo a los carros. Esa calzada siempre permanece congestionada debido a dos semáforos: el de la calle 92, donde los vehículos que van en sentido contrario cruzan para llegar hasta la NQS, y el de la calle 94, por el flujo vehicular que necesita dirigirse al occidente en búsqueda del deprimido de la NQS, o los que van al oriente hacia la Circunvalar y el municipio de La Calera. En esos dos cruces se requieren puentes o deprimidos, como lo contemplaba el proyecto del exalcalde Peñalosa y cambiado por Claudia López.



La carrera 7.ª es fundamental para conectar la ciudad de norte a sur, no hay vías alternas con capacidad de asumir ese tráfico. Muy mala decisión.Luis Alberto Ordóñez Rubio, Ph. D.

