Gracias a las enfermeras

Señor Director:



Me refiero a su editorial ‘Todos los merecimientos’ (13-5-2020). El Día de la Enfermera se acaba de celebrar, ahora más que justo. Ellas están ahí, al lado de la cama de los enfermos, son esperanza y bondad, que se ve en sus ojos, porque ahora no se les ve la sonrisa. Ellas animan. No logro entender que algunos las hayan agredido, lo mismo que a los médicos. Yo les doy las gracias infinitas, junto con los médicos. Ellas son amas de casa, estudiantes o, muchas veces, cabezas de familia.

En estos momentos tienen que jugarse la vida. Pero, en general, tienen mística y amor. No es fácil lidiar con los pacientes, muchos angustiados, con miedo y hasta caprichosos. Y ahí están las enfermeras. Calmando dolores y angustias. La ley debe ser dura contra los agresores del personal de la salud, es lo más injusto y una muestra de intolerancia total.Dagoberto Castaño Paredes

El culpable es el Eln

Señor Director:



La representante a la Cámara Ángela María Robledo dijo a EL TIEMPO (14-5-2020, pág. 1.16) que este gobierno desbarató lo que había con el Eln. Yo creo que fue esa guerrilla la que acabó con la negociación de paz con su equivocada estrategia de incrementar su accionar delictivo, causándoles mucho dolor y daño a los colombianos y al país, como en la masacre de los estudiantes en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, la escalada de los secuestros y la voladura de torres de energía y de oleoductos con envenenamiento de ríos.



En relación con los asesinatos de líderes, lideresas y excombatientes, según las autoridades judiciales -que no son gobierno-, los autores son grupos al margen de la ley, incluidos el mismo Eln y las disidencias de las Farc, que deben ser combatidos con contundencia por nuestras Fuerzas Armadas, hoy desafortunadamente mermadas y, para rematar, divididas.Luis Iván Perdomo Cerquera

Planificación familiar

Señor Director:



Ojalá este episodio nefasto del covid-19, que ha alcanzado a gran parte del mundo -por no decir que a todo-, traiga algunas enseñanzas positivas, especialmente para países como el nuestro, en donde el hacinamiento familiar y la pobreza cobran un aumento insospechado. El Gobierno debería poner en marcha, junto con las instituciones de bienestar familiar, programas para contrarrestar la explosión demográfica. No se trata de quebrantar principios de tipo religioso, sino tratar de educar a la gente para que tengan en cuenta el perjuicio que no solamente se causan a nivel familiar, sino social. Así, de paso se protegería a la infancia de los constantes traumas que sufre a nivel emotivo y afectivo.Roberto Plata Torres

