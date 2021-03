Respuesta a una columna

Señor director:



El artículo publicado ayer (lunes 15 de marzo) en EL TIEMPO por la columnista Sandra Borda es un ejemplo perfecto de lo que se conoce como deshonestidad intelectual. En su escrito ella rebate, con absoluta falta de honradez argumentativa, un artículo mío que –desde su mismo título– hacía explícito lo que considero “fanatismo”: la quema de iglesias. No, obviamente, la defensa del derecho a abortar libremente, que es una posición que comparto y que también hice explícita en mi artículo. Tampoco el derecho de las mujeres a manifestarse y a proclamar con toda la vehemencia de las palabras aquello a lo que aspiran. Hay en mi artículo un claro elogio a las manifestantes pacíficas.

Mi crítica era a la quema de iglesias y, en este caso concreto, al intento de incendiar la iglesia de San Francisco en el centro de Bogotá el pasado 8 de abril por parte de un grupo de –estas sí– fanáticas. Pero la señora Borda obvia mi argumento, lo omite por completo y se limita a defender y a agradecer a las “fanáticas abortistas” elogiándolas, sin referirse siquiera tangencialmente al acto vandálico que era el objeto de mi crítica.



Lo repito: pura y simple deshonestidad intelectual. La cual es, en el fondo, una forma sofisticada de la mentira y una muestra más de fanatismo, disimulado tras la defensa de derechos fundamentales de las mujeres. Unos derechos que siempre he defendido y que nunca ha sido mi intención conculcar.Héctor Abad Faciolince

Terror en Sumapaz

Señor director:



Después de ver su información (15-3-2021) es muy triste encontrarse con que la paz posiblemente sea una utopía.



Las realidades aisladas son heridas sangrantes que no se cierran día tras día. Todos cometemos errores y existen oportunidades de cambiar, de transformar nuestras vidas, pero es inconcebible vivir con miedo, censurado, flagelado por quienes quieren ser jueces y determinadores de quién vive y quién no. Ni el Sumapaz ni cualquier otro lugar de Colombia merecen ser escenario de violencias y guerras absurdas.



Como colombianos y comunidad civil podemos aportar para el cambio. Sin embargo, es fundamental que la intervención y protección de parte del Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas de Colombia sean más efectivas para solucionar estas complejidades de raíz.Juan Pablo Méndez Rodríguez

Impuesto predial en Cali

Señor director:



En un año en el que la economía de los caleños y las empresas ha sido y sigue estando fuertemente golpeada por la pandemia, vemos con extrañeza y sorpresa el incremento del impuesto predial en porcentajes altos, en casos de más del 9 %, como también la disminución del porcentaje del descuento por pronto pago, pasando del 20 al 15 %, y su plazo de cancelación disminuyéndose en 8 meses, lo cual golpea de manera directa y cuantiosa la economía de los caleños, y lleva a que muchos nos veamos en la necesidad de caer en mora. Solicitamos que la Administración municipal realice una revisión sobre estos tres factores, para dar un respiro al bolsillo de los caleños y las empresas. La economía de la región aún no se repone de esta crisis.Ernesto Calero Arcila

Cali

