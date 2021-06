Se fue hincha de paz

Señor director:



Adiós a monseñor Alirio López Aguilera, quien murió en Bogotá a los 66 años. Gestor de paz, filósofo, teólogo, docente, comprometido con su labor pastoral en la calle y no solo en el púlpito. Egresado del Seminario Mayor Arquidiocesano de Bogotá. Él rescató a muchos jóvenes de las barras bravas del fútbol, integrándolos a programas de reconciliación a través del diálogo y la tolerancia. Incursionó en la serie de televisión Pandillas, guerra y paz, del autor Gustavo Bolívar, hoy senador de la República, nutriendo con su experiencia la recuperación de la juventud equivocada para un mejor país. Hincha del equipo capitalino Millonarios, que está en la final del campeonato nacional. Homenaje póstumo a este cura bueno, comprometido, que deja una verdadera enseñanza a los jóvenes, quienes aún se agreden dentro y fuera de los estadios de fútbol. Ojalá el equipo bogotano le dé la estrella 16 al mejor ‘embajador’ del cuadro azul, el padre Alirio.



Bello ejemplo de vida el del padre Alirio. No solo un ministro de Dios en la fe, sino en la paz, en el respeto al otro, a la otra camiseta, al otro pensamiento. Estas son las voces que se necesitan hoy para apaciguar tantos odios. Gracias por tan bella obra.Lucila González de M.

Buena noticia de EL TIEMPO que con el retorno a la normalización empiecen a entrar los productos que estaban en Buenaventura. Lo triste es que gran parte de estos los producíamos aquí hace unas décadas. Es vergonzoso que importemos maíz, teniendo tanto suelo y brazos para producirlo. Trigo y cebada, que se sembraban en Cundinamarca, Boyacá y Nariño.



En épocas pasadas, el ICA investigaba sobre trigo, cebada, papa, cereales y frutales, pero con las imposiciones de la banca internacional y con los tratados de libre comercio nos convertimos en importadores de esas especies agrícolas y pecuarias. Las tierras están ahora en ganadería extensiva, en narcocultivos o en explotaciones mineras depredadoras de suelos y subsuelos. Es por esto que los jóvenes no encuentran motivos para estudiar, y cuando lo hacen no encuentran dónde trabajar.Fidel Vanegas Cantor

El Congreso de Colombia, con sus congresistas, cumple la función de ser la representación directa de nosotros, los constituyentes primarios y ciudadanos del común. Sin embargo, no es sorpresa para el ciudadano sentir una profunda desconexión con los temas sobre los que se legisla, faltando pocos días para que acabe el periodo legislativo. El proyecto de ‘ley de la comida chatarra’ no está entre las prioridades del Senado. Si algo hemos aprendido a causa de la coyuntura actual, es que los colombianos estamos cansados de ‘comer mentiras’, desde nuestra alimentación con empaques engañosos, a simple vista, hasta casos de burocracia. Los colombianos necesitamos que el Congreso salga de su ‘burbuja’ y legisle realmente para el pueblo.Carlos David Suárez Cabrera

