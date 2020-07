La cátedra de historia debería regresar

Señor director:



Sucedió un viernes 20 de julio de 1810, día de mercado en Santafé, cuando nació el grito de independencia. La pretensión era formar una junta de gobierno, y la excusa fue el préstamo de un florero para homenajear al criollo quiteño Antonio Villavicencio, pero el préstamo fue negado. La gente se envalentonó, y lo demás es historia. En 1819, un 7 de agosto, se sella nuestra independencia con la batalla de Boyacá.

Poco o nada los jóvenes actuales están informados sobre nuestra historia, pues esta cátedra fue eliminada del pénsum académico, asignatura que debería regresar desmitificando a estos seres de carne y hueso.



Ahora, por la pandemia, no habrá el mítico desfile militar en Bogotá, habrá ceremonias virtuales. Quedémonos en casa, porque al que está en su casa nada le pasa.Helena Manrique Romero

Que haya entendimiento

Señor director:



Lamentables los desacuerdos y las discrepancias públicas que se dan entre la alcaldesa de Bogotá y el Presidente. Dan mala imagen para un país bastante polarizado y conflictivo. Teniendo en cuenta que son las figuras públicas más representativas del país, ellos deberían moderar el lenguaje; que su discurso sea conciliador y de entendimiento. Hay que reconocer el gran compromiso de los dos en esta crisis, pero hay mucho desgaste y pérdida de tiempo buscando culpables, mejor reconocer que cada quien tiene aciertos y errores, lo cual es absolutamente normal.



Creo que son nuestros gobernantes los llamados a dar buen ejemplo. De lo contrario, se contribuye a tener un ambiente más estresante y angustioso del que tenemos.Ifalia Sánchez

‘La vida o la plata’

Señor director:



Las muertes a causa del coronavirus en nuestro país se han incrementado en los últimos días, situándonos en uno de los primeros lugares en Latinoamérica, después de Brasil.



La apertura del comercio, de algunos empleos, la indisciplina ciudadana y las ventas de los dos anteriores días sin IVA nos han llevado a esta situación a nivel nacional, no obstante los confinamientos y las cuarentenas. Las UCI en todas las ciudades están prácticamente llenas, y los riesgos de nuevas muertes por la falta de respiradores prenden las alarmas. El Gobierno, atendiendo el clamor ciudadano, de las alcaldías y de profesionales de la salud, ha decidido no realizar el próximo domingo el tercer día sin IVA, como estaba programado.



Entre ‘la vida o la plata’, como decían los atracadores otrora. Hace bien el Gobierno en darle prioridad a la preservación de la vida sobre el dinero y el sector comercial.Rafael Antonio Córdoba Ardila

Los sistemas de la Dian

Señor director:

​

En un momento crítico para las finanzas oficiales, y cuando se requiere con urgencia el recaudo de impuestos, es inconcebible que la Dian haya complicado de tal manera sus sistemas, de modo que es prácticamente imposible su uso para el contribuyente raso, que debe acudir a terceros especialistas o esperar a la medianoche para tratar de acceder a ellos. Eduardo Ortiz V.





El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co