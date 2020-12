El salario mínimo

Señor director:



Las técnicas de negociación en Colombia, tanto a nivel personal como en las empresas, no han logrado superar el modelo consistente en el que el vendedor del bien o servicio pide un valor muy superior al valor del mercado y el potencial comprador ofrece un valor por debajo del precio justo.

En el caso del aumento del salario mínimo, el proceso exige cientos de horas de los trabajadores y el empresariado, y en la mayoría de los casos se puede predecir desde el inicio el resultado final, pues los beneficiarios del aumento solicitan incrementos muy lejos de la realidad, sabiendo de antemano que no lo lograrán. En este caso, observamos que entre los economistas no hay consenso sobre el efecto del aumento en el costo de vida. Es oportuno invitar a las dos partes a estudiar muy a fondo los factores que inciden en el aumento y su medición, y a evitar descontento de las partes, lo cual no es sano.Gabriel Remolina Ordóñez

Solidaridad con Providencia

Señor director:



Se cumple un mes de la tragedia de San Andrés y Providencia y, desde la distancia, observa uno la situación triste y apremiante que viven los habitantes, en especial de Providencia, quienes continúan sin techo y prácticamente están a la intemperie. Estamos todos en situación compleja por el covid-19, pero ellos son hermanos colombianos que necesitan más celeridad y eficiencia en las ayudas. Hoy hay grandes barcos que pueden llevar carpas, materiales, enseres, comida, etc. Tal vez no se reconstruya en tres meses, pero entre todos debemos, con el Gobierno al frente, claro, buscar que tengan una Navidad menos angustiosa. Se necesita toda la solidaridad con San Andrés y Providencia.José Francisco Piñeres

Por una noble causa

Señor director:



Como si se tratara de una serie de Netflix, un anestesiólogo denunció graves hechos de corrupción en el hospital de Caucasia y terminó convertido en víctima. Recibió amenazas, fue perseguido y al final fue encontrado muerto en Bogotá en extrañas circunstancias. Nadie se solidarizó con él, ni los órganos de protección del Estado ni los del sector al que pertenecía, aunque arriesgó todo (hasta su propia vida) por intentar mejorar las condiciones laborales, tanto suyas como de todo el personal que laboraba para la institución. Toda una muestra de lo que puede llegar a significar la omisión y la falta de solidaridad hacia alguien que con valor y determinación se expuso por una noble causa.Wadid Arana

¿Autopista Norte?

Señor director:



Yo invitó a la señora alcaldesa de Bogotá a llevar al director del IDU a dar una vuelta hasta el peaje de la autopista Norte y coger el retorno hacia el centro de Bogotá. Pero que no la lleven las camionetas blindadas, sino que vaya en su carro particular, manejando ella misma. Es una irresponsabilidad y desidia mantener esa trocha llamada autopista en semejante estado. Todos los días hay accidentes de motociclistas y de automotores por el estado lamentable de la vía. Da pena.Ángel A. Senosiain

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co