No es justo con Colombia

Colombia atraviesa una grave crisis ocasionada por el virus causante del covid-19. A la fecha, ya tenemos más de 22.000 muertos. Paralelo a esto, el país lucha a brazo partido para que la golpeada economía vuelva a florecer y Colombia no pierda la esperanza de lograrlo en medio de cielos de tormenta.

Pero lo que revelan las entrañas de los colombianos, lo que resulta total y rotundamente rechazable es que el senador Gustavo Petro utilice las redes sociales, enceguecido por su ansia de protagonismo político, instando a movilizaciones nacionales que todos sabemos están orquestadas desde fuera y dentro del país para generar caos, incendios, vandalismo, las deplorables muertes, la desestabilización institucional.



No es justo ni limpio hacer eso con Colombia, no es decente atacar a un país que, herido, lucha por levantarse y salir al otro lado lo mejor posible.



La nación ama la democracia, la paz y hará lo necesario para mantenerlas porque tenemos demasiado cerca el ejemplo del fracasado populismo en la tragedia venezolana.



El presidente Duque tiene todavía un importante camino por recorrer, lo logrará siempre y cuando ejerza oportunamente la autoridad constitucional con decisión y firmeza. Es lo que Colombia espera.Mario García Arango

Vio menores en la guerrilla

Estuve secuestrado por las Farc en 2001 durante tres meses en el departamento del Cauca. Después de unos días, un joven de 14 años fue incorporado en el equipo de los guerrilleros que nos guardaban. Él vino de un pueblo cerca de Pitayó, Cauca. No pude observar indicios de un reclutamiento forzado. Al contrario, el muchacho llevaba su fusil con orgullo. Para los mayores en el grupo, incluso su comandante, la incorporación del joven a la guerrilla pareció totalmente lógica.Ulrich Künzel

Alemania

La reconciliación

Se habla en estos días de odio y reconciliación, pero la reconciliación debe partir de cada uno, hasta consigo mismo, y después sí querer vivirla y expresarla a otros.



Nuestros gobernantes dicen presentar actos de reconciliación, pero en esos mismos actos muestran sus egos y odio, porque no fue, porque dejó la silla, porque no dio la orden, porque ya pidió perdón. Todos, de una u otra forma, generamos violencia desde los actos más simples, y creemos que solo son violentos los que atropellan a otros por tener el poder de las armas o los parapetados en una protesta ciudadana que arrasan con todo. Reflexionemos, la reconciliación la lograremos cuando descarguemos el odio.Gustavo A. Camelo H.

¿Y los problemas sociales?

Reducir la explicación sobre los hechos violentos de la semana pasada, en Bogotá y otras ciudades del país, a las malévolas acciones de las guerrillas es negar la realidad económica y social, ya difícil antes de la pandemia y, sin duda, agravada por la parálisis impuesta por la prolongada cuarentena. Los problemas no se solucionan escondiéndolos debajo del tapete.Ernesto Guerrero Matta

