El flagelo del secuestro

Cada vez se aterra uno más de ver hasta dónde llega la degradación humana. O hasta dónde algunos seres someten la voluntad de otros para obligarlos a cometer atropellos. El largo periodo del conflicto en Colombia es tenebroso y triste. El capítulo del secuestro, narrado ahora por algunos carceleros de las Farc, es indignante. Era miserable la forma como tenían secuestrados a policías y soldados. Esto no le puede pasar a una sociedad.

Lo grave hoy es que, con otros brazaletes, hay una violencia que toma fuerza y seguramente se están cometiendo vejámenes parecidos. Las masacres de jóvenes son un triste ejemplo. Y guerrillas como el Eln no han dejado el crimen del secuestro. Todo esto lo alimenta el negocio del narcotráfico, que tiene que ser atado en todos los terrenos. Si no, la paz real estará lejana.



Pero, en medio de todo, es valioso que se sepa la verdad. Que destapemos cada día más de la negra noche vivida y todas las desgracias para crear conciencia. Y que se repare el enorme daño a las víctimas.

José Francisco Piñeres

Bogotá

Mujeres valerosas

En su página editorial (15-3-2021), EL TIEMPO destaca como histórica la noticia de que el caso de Jineth Bedoya; después de dos décadas de inoperancia e indolencia del Estado colombiano, llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es el colmo que los verdaderos autores intelectuales de los atroces vejámenes contra la valiente periodista sigan gozando de impunidad. Nunca será hora de callar cuando se trate de defender los derechos de las mujeres, secularmente vulneradas y atropelladas. Más vale tarde que nunca para hacer justicia.



Paralelamente, pero como episodio antagónico, no podemos pasar por alto la resiliencia y superación de Daniella Álvarez, ex señorita Colombia, quien, orgullosa de su prótesis, “herida de guerra”, estará en el Desafío Colombia 2021. Son dos perlas auténticas que nos hablan de las maravillosas mujeres colombianas.Campo Elías Ardila Cardozo

Impuesto a las pensiones

Los impuestos que gravan las pensiones son dos: aporte a salud, todos los trabajadores aportan 4 % a salud. Los pensionados, el 12 %, o sea que hay un impuesto de 8 % a las pensiones. Y el segundo, porque las pensiones tienen un impuesto oculto que consiste en que su incremento está basado en la inflación, mientras que los salarios se ajustan en un porcentaje diferente.



Así, con cada año que pasa, los impuestos suben. Una persona pensionada en el 2001 con 3 salarios mínimos (858.000 pesos) recibe en el 2021 1’924.121 pesos, mientras que quien ganaba 3 salarios mínimos recibe 2’725.578 pesos (sin descontar el 4 % para salud en ninguno de los casos). Existe una diferencia de 41,7 % que corresponde a un 8 % de exceso de aporte a salud y un 33,7 % de impuesto oculto.



Proponemos, en lugar de gravar las pensiones, eliminar el techo a los aportes a salud, que solo beneficia a los más pudientes. Esto generaría un ingreso mucho mayor que el impuesto que se intenta colocar a las pensiones.Samuel González V.

