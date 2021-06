La muerte de otro artista

Señor director:



¿Qué nos pasa en Colombia? Las muertes por la pandemia de covid casi llegan a las 100.000. No se sabe bien cuántas por el paro y miles de lesionados. Y la muerte se sigue paseando por el país. Qué tristeza que la vida aquí ha perdido su valor. No se respeta nada ni a nadie. Con frecuencia se sabe de una masacre, de la muerte de un líder social, o de un reinsertado. O de alguien que cae ante la modalidad de sicariato.

Este domingo nos enteramos de la muerte en Cali del cantante Junior Jein. Otro artista salido de la entraña popular, que duele a todo un pueblo. Él era uno de los que condenaban la violencia que nos está golpeando todos los días. Esto no solo impacta internamente a la sociedad, sino que también daña la imagen del país. Lo único que se puede es pedir justicia.José Francisco Piñeres

La pandemia y las marchas

Señor director:



“Mientras el mundo ve retroceder la pandemia, en el país avanza”,

EL TIEMPO sábado 12 de junio. Se dijo, con mucha razón, que el paro nacional no era oportuno por el peligro que las aglomeraciones en las marchas podrían significar para la propagación del virus. Al iniciarse mayo, los contagios estaban cerca de 4.000 por día. Al terminar el mes habíamos alcanzado la cifra de 30.000 contagiados por día, y el número de fallecidos, en 500 por día. La explicación: las aglomeraciones en todo el país, sin las debidas precauciones, fueron aumentando el número de casos día por día. El resultado, además de las pérdidas de billones de pesos causadas a la economía por el vandalismo y los bloqueos de las vías, está a la vista.Campo Elías Lizarazo Sánchez

Don Raúl Carvajal y Junior Jein

Señor director:



Felicito a Matador por la caricatura que hizo sobre don Raúl Carvajal y Junior Jein en la edición de EL TIEMPO (14 y 15-6-2021). Don Raúl Carvajal, quien falleció el 13 de junio a causa del coronavirus aquí en la capital de la República, viajó en 2008 en su camión por todo el país en busca del Estado para esclarecer la muerte de su hijo, el cabo primero Raúl Antonio Carvajal Londoño, quien según se dice fue asesinado por negarse a participar en los ‘falsos positivos’. El exigían justicia por su muerte.



2.º Junior Jein, un cantante de Buenaventura, más conocido como el Señor del Pacífico, fue asesinado el domingo en Cali. Creador de la canción en homenaje a los niños muertos en Llano Verde, considerado uno de los cantantes más grandes de la salsa choke y del hiphop. Ellos, que tienen de luto al país, merecen un homenaje.Édgar Alberto Sánchez Moreno

Una ciclovía que hace trancón

Señor director:



Para una gran mayoría de los habitantes de Bogotá se ha convertido en un dolor de cabeza transitar por la carrera 7.ª para tomar la avenida Circunvalar por la calle 92 hacia el sur, por la obstrucción que causa la ciclovía puesta por la señora alcaldesa. Ojalá ella reconsidere y disponga el retiro de esa ciclovía, al menos entre las calles 108 y 92, carril oriental, para que así se haga menos tortuoso el desplazamiento hacia lugares céntricos de la ciudad, especialmente si se tiene en cuenta la existencia de una amplia ciclorruta que corre por la carrera 11 en los dos sentidos, norte y sur.Roberto Plata Torres

