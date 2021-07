Señor director:



Da coraje leer la noticia ‘Así avanza la primera línea hacia Bogotá’. No se entiende cómo personas que han convocado una marcha pacífica y quienes van a participar tienen que ir con escudos, cascos, máscaras, palos, bombas molotov, con el pretexto de protegerse de la Fuerza Pública.

Quien actúa legalmente y marcha sin violencia no tiene por qué temer que la autoridad legítima le haga daño. Por el contrario, la Policía hace presencia para protegerlos y garantizar que tanto manifestantes como personas que no participan gocen de los derechos que la Constitución nacional les otorga.



Otra razón es cuando la Policía tiene que actuar porque la manifestación se convierte en turba, vandalismo, destrucción, saqueo y atenta contra la vida de ciudadanos e integrantes de la Fuerza Pública.



El llamado es a la cordura, la tolerancia, y a protestar bajo los derechos que tienen tanto los que están en orillas distintas, como los que tienen el deber de ejercer la autoridad. Unos y otros somos colombianos, no enemigos. Actuemos con sensatez.

Álvaro Sandoval Gómez

Bogotá

Peticiones a la Virgen del Carmen

Señor director:



Este viernes 16 de julio celebramos los conductores, los mecánicos, la clase trabajadora de este país, sobre todo los más pobres, el día de la Virgen del Carmen, nuestra patrona. Pidamos no por una buena reforma tributaria, pidamos por la paz, por la justicia, por el empleo justo y que la paz reine en todos nuestros corazones; en fin, pidamos para que dejemos de enfrentarnos.Rafael Antonio Córdoba Ardila

Bogotá

Diferencias profundas

Señor director:



Para evaluar derechos humanos en un país como Colombia se necesita o vivir con todos nosotros las experiencias de abusos de lado y lado, o tener una especialidad en colombianología. De lo contrario, todo informe puede resultar una sopa de letras para que cada actor (guerrilla, oposición, narcotráfico, o sindicatos) lo interprete como más le convenga.



Todo informe, por extenso que sea, siempre va a resultar manchado de un sesgo colosal que solo va a servir para ahondar más las diferencias. Miremos un solo ejemplo: mientras aquí llamamos vándalo a todo aquel que no proteste pacíficamente, para los de la CIDH pueden ser inconformes exaltados, y ya eso marcaría unas diferencias demasiado profundas como para ser admitidas.Wadid Arana D.

Aplazar las marchas

Señor director:



Ha bajado en más de 100 personas el promedio diario de muertes por coronavirus en los últimos tres días. ¿Sería mucho pedir a los organizadores del paro nacional, programado para el próximo martes 20 de julio, que lo pospusieran eventualmente para el mes de agosto?Juan Maal

Barranquilla

