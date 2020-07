UsaElTapabocas

Señor director:



EL TIEMPO merece un aplauso por su campaña sobre el uso obligatorio del tapabocas. Vivo en un barrio donde se supone los residentes son cultos y bien educados. No obstante, son muchos los que salen a ejercitarse sin el tapabocas o con él, pero sin cubrir ni la nariz ni la boca. No les importa cuidar su salud. Pero, adicionalmente, y más importante, si están contagiados sin saberlo, se convierten en propagadores del virus y, por lo tanto, en asesinos en potencia.

Sería excelente que el Presidente de la República hiciera muchísimo más énfasis en la televisión sobre la imperiosa necesidad del uso adecuado de esta prenda en cualquier espacio público, así como sobre las repercusiones que puede traer para el infractor y para los demás el no hacerlo. Igualmente, que ordene la aplicación rigurosa de las sanciones correspondientes por su uso indebido.Pedro Pastor Polo Verano

Honores a los médicos

Señor director:



Muy bonito el homenaje que el Gobierno francés les hizo a los médicos en el Día Nacional de Francia. Les dedicó este día. Se acerca el 20 de Julio, fecha de nuestra independencia. Sería lo más justo que aquí también se hiciera algo parecido. El personal de la salud está pagando una cuota grande en sacrificios, en angustias en sus hogares y en vidas. Yo no los he dejado de aplaudir ni de encomendar a Dios.



Ellos son verdaderos benefactores de la sociedad. Son héroes, como los soldados que nos han defendido. Señor Presidente, rindámosles honores a los médicos. Es lo más justo, y la inmensa mayoría de la sociedad estará de acuerdo. Y que les paguen también sus salarios oportunamente y en justicia.Lucila González de M.

'Prevención y acción'

Señor director:



Cuesta creer que a unos pocos en el país les incomode que el presidente Duque, cada día, nos cuente sobre el manejo que le está dando el Gobierno a la pandemia. Nadie está obligado a ver el programa 'Prevención y acción', pero para quienes estamos interesados en cuidarnos y cuidar a los demás, sí es importante conocer cómo evoluciona el covid-19 en el país. Las estadísticas mundiales sobre contagios, recuperaciones y fallecimientos indican que las autoridades colombianas, dentro de lo posible, han hecho las cosas bien. Infortunadamente, la polarización y el oportunismo político impiden la unión que se requiere para superar el desafío más grande que ha enfrentado la humanidad.Mario Patino Morris

Que no se quede en anuncios

Señor director:



Es inconcebible que la corrupción siga galopante en el país. Cómo es posible que la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría hayan anunciado al inicio de la pandemia que descubrieron redes de corrupción en la entrega de auxilios y mercados a las personas más necesitadas, y que iban a hacer las investigaciones para así descubrir y castigar los corruptos, pero hasta la fecha no hemos escuchado que se haya castigado a alguien por estos posibles delitos. Continuamos esperando. Y así mismo, que no olviden los demás casos anteriores que están pendientes. Tenemos que acabar la corrupción para que el país progrese. Julio Cesar Patiño Díaz





El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.° 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co