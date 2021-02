Injusto gravar las pensiones

Señor director:



El presidente Duque y el viceministro de Hacienda han anunciado que para las nuevas sesiones del Congreso presentarán una reforma tributaria mediante la cual se subirá el IVA a productos de la canasta familiar y se pondrá a tributar a las pensiones de más de 3 salarios mínimos.

Antes de presentar esta iniciativa, el Gobierno debe considerar lo siguiente: 1) Los pensionados pagaron por adelantado durante su vida laboral el impuesto de renta a través de la retención en la fuente. 2) La pensión de jubilación es del 75 % del sueldo promedio devengado durante sus últimos 10 años de trabajo, es decir, se les disminuyó un 25 % el ingreso mensual, porcentaje que, sumado al 12 % que aportan hoy para salud, demuestra que su ingreso se redujo por ley en 37 % con relación al sueldo que recibían. 3) Es injusto que a las personas que hoy tienen una pensión superior a 2’726.000 pesos (3 salarios mínimos) se les vaya a gravar su único ingreso, debido a que la pensión les sirve también para brindar un apoyo económico a sus hijos y nietos, máxime cuando en esta pandemia muchos de ellos perdieron su empleo. En caso extremo, deberían gravarse solo pensiones superiores a 12 salarios mínimos, es decir, superiores a 11’000.000 mensuales.Arturo Fredi Becerra Mosquera

Bogotá

Soluciones de fondo para la inseguridad

Señor director:



La inseguridad en Bogotá va en aumento y, desafortunadamente, no es solo cuestión de percepción. A diario son muchas las escenas de robos en el sistema masivo de transporte, en el comercio o en cualquier lugar de esta ciudad.



Imágenes de ladrones que se movilizan en motocicletas para cometer sus fechorías se han vuelto recurrentes. Basados en esto, ha surgido la propuesta del uso de chaleco reflectivo con las placas para motociclistas y parrilleros.



Gremios de motociclistas han sentado su voz de protesta, pues sienten que es una forma de estigmatizar a un sector que, en su mayoría, sale diariamente a trabajar de forma honrada. Piden que, por el contrario, se estudien medidas de fondo, como reforzar los esquemas de seguridad por cuadrantes, fortalecer el sistema de vigilancia con cámaras de seguridad que sean monitoreadas, intensificar operativos y patrullajes, entre otros. Se necesitan medidas efectivas para combatir la inseguridad. Un chaleco no parece la solución.Michel Vannesa Carranza Acuña

No bajar la guardia

Señor director:



Siente uno mucho alivio al saber que comienzan a llegar las vacunas. Gracias a Dios. Pero también siente incertidumbre, pues no se sabe bien el cronograma de las próximas entregas para Colombia, cuando otros países ya llevan días y semanas vacunando.



En todo caso, esta es una noticia muy positiva, así como el saber que ha cedido el contagio, pero no podemos bajar la guardia, pues el relajamiento es lo que suele traer coletazos fatales. Sigamos todos extremando medidas: el Gobierno, los alcaldes, el comercio, los hogares.



Atendamos todas las recomendaciones, en especial el tapabocas en correcto uso. Es la manera de seguir reduciendo esta terrible tragedia.Pedro Samuel Hernández

El Foro del Lector no publica cartas abiertas ni dirigidas a un tercero. Las cartas no deben tener una extensión mayor de 200 palabras y estarán sujetas a edición por razones de espacio. En ellas se deben incluir la dirección y el teléfono del autor. Las cartas pueden enviarse por correo a la Dirección de EL TIEMPO, avenida calle 26 n.º 68B-70, Bogotá, D. C. Por fax, al número 294-0210 y por correo electrónico a: opinion@eltiempo.com.co