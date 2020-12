Señor director:



Llegamos a uno de los días más emocionantes del mes de diciembre, para chicos y adultos: la novena de aguinaldos, con todos los rituales, la alegría y la tradición. En especial, con toda la fe. Casi todos tenemos de ellas bellos recueros. De cuántas se han vivido, en unión familiar, de amigos y vecinos. Pero esta vez es distinto, porque la pandemia nos ha obligado a resguardarnos, a desconfiar, a temer, más cuando el covid-19 parece amenazar con la segunda ola, que ya viven varias ciudades.

No podemos relajarnos.

Por suerte, los medios de comunicación electrónicos borran distancias. Aquí, lo importante es conservar la fe y cuidar las vidas. Hagamos las novenas virtuales. Lo fundamental es que el covid no toque a la puerta. Y el Niño Jesús ilumine los hogares donde ha llegado.



Carmen Rosa Novoa



Señor director:



Según la historia y la tradición, la Novena de Aguinaldos cumple 277 años. En 1743, por petición de la colombiana Clemencia de Jesús Caycedo Vélez, directora del colegio La Enseñanza en Bogotá, el quiteño fray Fernando de Jesús Larrea, sacerdote franciscano, inventó la novena navideña para celebrar el nacimiento del Niño Jesús. Es sinónimo de unidad familiar desde el 16 de diciembre hasta el 24. Con los años, la monja María Ignacia le adicionó canciones y gozos. ¡Ojo! El coronavirus está presente y latente. Recen en familia, pero nada de excesos. Ojalá en Bogotá no lleguemos al toque de queda.Helena Manrique Romero

Sinceridad maternal

Señor director:



Me refiero a la entrevista a la primera madre de la Nación, hecha por María Isabel Rueda en este diario el lunes 14 de diciembre.



La sinceridad de las madres está a toda prueba. Hablan con el corazón y la verdad. La señora Juliana Márquez hace una radiografía de su hijo, el presidente Iván Duque, y describe el dolor que le causa el ver a Colombia en dificultades. La descripción del Gobierno no puede ser más acertada. “Han sido dos años en los que todos los días hay un evento peor que el del día anterior... pienso que lo ha sorteado muy bien, tratando de unirnos para salir adelante, con mucha entereza y fortaleza”. Y con prudencia se guarda todo comentario sobre lo que no le gusta. El Presidente hace lo mejor que puede, y debemos ayudar a que las cosas salgan bien. Debemos ganar la batalla frente a los que siembran odio y día a día desafían la paciencia del Presidente. No les importa destruir a Colombia para llegar al poder a seguir destruyendo.Carlos Fradique-Méndez

Las masacres

Señor director:



Se destaca en su edición del 12 de diciembre el titular ‘Es positivo que Colombia haya disminuido el homicidio. Falta parar las masacres’. Estas son las formas más aterradoras del homicidio, pues se quita la vida a alguien en estado de total indefensión. Y son crímenes masivos que se han vuelto reiterativos. Es hora de que el Estado detenga esa racha de homicidios masivos –como los denominó el Presidente– que tiñen de sangre los hogares de líderes sociales y defensores del ecosistema.Óscar Javier Ferreira Vanegas

